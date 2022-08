Festival dei Monti Azzurri,

stasera tappa a Treia

EVENTO - L’appuntamento è per le 21 in piazzetta Cassera. Protagoniste Lucia Tancredi e Serena Abrami con “Hortus conclusus: racconti dal chiostro”

9 Agosto 2022 - Ore 14:42 - caricamento letture

Tappa a Treia per la terza edizione del Festival dei Monti Azzurri, che quest’anno ha per tema “Chiostri e inchiostri di pace. Spiritualità e pensiero creativo contro ogni solitudine”. L’appuntamento è per stasera alle 21 in piazzetta Cassera. Protagoniste Lucia Tancredi e Serena Abrami con “Hortus conclusus: racconti dal chiostro”. Dai misteri del gineceo alle rivelazioni del claustro: quello che sono le donne quando si individuano. «E’ con grande piacere e orgoglio che ospitiamo questo evento che ha al centro la figura femminile, proprio nell’anno in cui Treia celebra i 130 anni dalla nascita di Dolores Prato – commenta il sindaco Franco Capponi -. L’estate treiese, ricchissima di eventi, che vedono all’apice la Disfida del Bracciale, appena conclusa, è costellata di tantissime iniziative realizzate nell’intero territorio comunale; dopo i due concerti di Risorgimarche e la settimana della Disfida, ci accingiamo ad ospitare uno degli appuntamenti previsti dal Festival dei Monti azzurri. Un evento intenso che si svolgerà nella magica cornice di piazzetta Cassera, uno degli angoli più belli del centro storico treiese».

L’evento è ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione.

