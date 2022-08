Centro Nuoto Macerata,

vittorie e podi

al campionato regionale Ocean

IN MARE - La squadra del Salvamento ha sbaragliato la concorrenza e trionfato sulla sabbia. Le categorie Assoluti e Esordienti hanno fatto la parte del leone. Tutti i risultati

In piscina o in spiaggia il risultato non cambia quando in gara c’è la squadra del Salvamento allestita dal Centro Nuoto Macerata.

Sono sempre vittorie e podi, in alcuni casi addirittura monopolizzando il podio stesso. Così è accaduto anche al campionato regionale Ocean, sbaragliando la concorrenza e trionfando sulla sabbia. Come già era avvenuto per i campionati regionali estivi in vasca, le categorie Assoluti e Esordienti hanno fatto la parte del leone.

Nelle specialità in mare, per gli Assoluti, ha brillato la giovane atleta Angelica Marsuzi Florentino che ha saputo primeggiare sia nella gara delle Bandierine (podio tutto biancorosso con Sara Porfiri e Giorgia Scoccia al secondo e al terzo posto) che nella gara in mare del Frangente (Elena Piercamilli terza al traguardo).

Anche i maschi hanno dominato il podio nella gara Bandierine, davanti a tutti capitan Riccardo Zaffrani Vitali che ha avuto la meglio sui suoi stessi compagni maceratesi Simone Scarponi e Cesare Tasso. Ancora, doppio podio nel Frangente grazie a Leonardo Maria Mariotti e Lorenzo Menichelli rispettivamente secondo e terzo.

Da segnalare nella categoria Ragazzi la grande performance di Noemi Leboroni che, nel Frangente, si è messa al collo la medaglia d’argento.

Nella categoria Esordienti A doppio oro per Niccolò Ionni. Non solo, oro e argento per Giulia Razeti.

Spettacolari infine gli Esordienti B con due primi posti per Chiara Leonesi e infine doppio podio tutto maceratese per Renzo Ionni, Nicolò Palucci e Ernesto Pallotto. Solo un bronzo nelle sempre prolifiche staffette, stavolta molto combattute, con Tommaso e Riccardo Zaffrani Vitali, Matteo Bernabei e Lorenzo Menichelli terzi nella Torpedo.

