Addio a Ugo Maresi,

ex calciatore e Cavaliere del lavoro

MACERATA - E' morto a 94 anni. Aveva lavorato come perito agrario in importanti aziende come Brachetti Peretti e Lucangeli. Il funerale si svolgerà oggi alle 17,30 nella chiesa del Sacro Cuore

9 Agosto 2022 - Ore 13:54 - caricamento letture

Ex calciatore, perito agrario per importanti realtà maceratesi e Cavaliere del lavoro. Ugo Maresi, 94 anni, si è spento domenica a Macerata dove ha vissuto praticamente dalla nascita.

Perito agrario, Maresi aveva amministrato importanti aziende agricole come quella di Brachetti Peretti (ex Api) e Lucangeli a Sarrocciano. Nel 2013 era stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito. Nel Dopoguerra, era noto sui campi da calcio della provincia come calciatore mediano di livello. Aveva vestito la maglia del Tolentino e della Maceratese. Della squadra biancorossa, negli anni Ottanta era poi diventato anche dirigente. Una vita la sua dedicata al lavoro e alla famiglia. Lascia la moglie Franca, i figli Paolo, Andrea con Micaela e la piccola Sofia. Il funerale si svolgerà oggi alle 17,30 nella chiesa del Sacro Cuore a Macerata.

(redazione Cm)

