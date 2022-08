“I poeti sul colle”, Luca Paci

ospite della seconda serata

RECANATI - Mercoledì 10 agosto alle 21.15 il docente dell'Università di Cardiff presenterà l'antologia bilingue italo-inglese "Tempo" di poeti italiani nel Regno Unito

8 Agosto 2022

Mercoledì 10 agosto alle 21.15, sull’Orto del Colle dell’Infinito a Recanati, è in programma la seconda serata della VI edizione de “I poeti sul colle”. Dopo la prima del 24 luglio, con la presentazione dell’antologia “La poesia delle Marche”, il docente dell’Università di Cardiff Luca Paci presenterà l’antologia bilingue italo-inglese “Tempo” di poeti italiani nel Regno Unito. «Il curatore non intende offrirci un quadro sistematico e magari cronologicamente distanziato – si legge nella nota degli organizzatori del Centro Studi Leopardiani – ma la sua è una panoramica d’insieme, di quanto si muove nella scena poetica italiana che unisce autori con lunghi e precisi curricula ad altri emergenti, compresi alcuni emigranti, anche provenienti da altre nazioni e da altre storie. Si tratta di una antologia che ci offre uno spaccato della poesia italiana vista da un paese la cui lingua è la più diffusa nel mondo».

L’ingresso è libero, non occorre prenotazione. Il terzo ed ultimo appuntamento de “I poeti sul colle” sarà sabato 27 agosto: ospite Daniele Piccini in “Un soffio nel creato”.

