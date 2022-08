Frazione Straccialena,

Il Comune di San Severino ha portato a termine i lavori di asfaltatura in un tratto della strada che conduce alla frazione di Straccialena. Le opere sono state realizzate dall’impresa settempedana Z New Progect, su progetto redatto dai tecnici dell’area Manutenzioni per un importo complessivo di circa 60mila euro. L’intervento di manutenzione straordinaria ha interessato la pulizia dei cigli stradali, la posa in opera di conglomerato bituminoso per la ripresa di buche e avvallamenti, la posa in opera di un tappetino e la fresatura nei punti di attacco delle nuove pavimentazioni.

