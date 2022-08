Concerto Aka7Even,

serie di divieti

CIVITANOVA - Domani alle 21,30 l'esibizione del cantante. Vietata la vendita e la somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine, no ai superalcolici, sosta vietata in piazza XX settembre e modifiche al traffico

8 Agosto 2022 - Ore 16:19 - caricamento letture

Concerto di Aka 7Even a Civitanova, serie di ordinanze per domani. In piazza XX Settembre, domani (9 agosto) dalle 21,30 (inizio del concerto) fino al termine della manifestazione, divieto (sono compresi i distributori automatici), di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine, vendita da asporto di bevande in bottiglie e lattine, bicchieri di vetro e contestuale divieto di consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con analoghi materiali. Il divieto è esteso ai vialetti nord e sud. Inoltre è vietato entrare nell’area del concerto, durante gli orari di svolgimento con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene. Vietate anche bottiglie, recipienti e contenitori di vetro. Vietata la vendita di superalcolici nell’area interessata in piazza XX Settembre e nelle vie adiacenti. Ogni tipo di bottiglie e contenitori in plastica potrà essere venduto solo dopo aver eliminato i tappi o coperchi. Sono inoltre vietati gli animali, vietate le bombolette spray, sedie, sgabelli, bici e monopattini.

Dalle 6 all’1 divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli all’interno di piazza XX settembre. Dalle 14 all’1 divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza XX settembre, nel tratto antistante il palazzo comunale, esclusi quelli di soccorso e di polizia, sui vialetti nord e sud, in piazza Don Lino Ramini, in via Buozzi, nell’area di parcheggio lato nord (tra il civico 5 ed il civico 17 ), in via Trieste, dall’intersezione con via Buozzi a vicolo Sforza, corso Dalmazia e via Lido, nei rispettivi tratti compresi tra via Trento ed il vialetto nord, via Cairoli, tratto compreso tra via Cavour ed il vialetto sud. Dalle 18 all’1 e comunque fino al termine dello spettacolo, divieto di transito per tutti i veicoli in piazza XX settembre, nel tratto antistante il Palazzo comunale, sui vialetti nord e sud, corso Dalmazia, via Conchiglia, via Nave, via Lido, nei rispettivi tratti compresi tra via Trento ed il vialetto nord, corso Garibaldi e via Cairoli, nei rispettivi tratti compresi tra via Cavour ed il vialetto sud, via Del Remo, via Del Timone, da via Mazzini al vialetto sud, via Buozzi, tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e piazza XX settembre, via Gorizia tratto compreso tra vicolo Nettuno e il vialetto Nord.

Sono inoltre previste alcune deviazioni del traffico dalle 18 all’1: in via San Marone e in via Trieste per i veicoli provenienti da via Cecchetti; in via Buozzi per i veicoli provenienti da corso Umberto I; in corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da via della Vela; in via Trento per tutti i veicoli provenienti dalle vie comprese nella zona nord del Borgo Marinaro. Verrò istituito il capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane in via Santa Rita negli orari di validità del divieto di transito per tutti i veicoli.

