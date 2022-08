Tre incidenti in venti minuti,

code in superstrada

SOCCORSI - Sono avvenuti dalle 17,25 alle 17,45 a Tolentino in via Pietro Nenni, a Pitino di San Severino, dove un'auto è finita fuori strada terminando la sua corsa nel giardino di un'abitazione e sulla Val di Chienti tra Sforzacosta e Corridonia in direzione mare. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte

Tre incidenti in venti minuti sulle strade della provincia. Sono avvenuti dalle 17,25 alle 17,45 a Tolentino, a Pitino di San Severino e sulla superstrada tra Sforzacosta e Corridonia in direzione mare. Nel primo caso il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo in via Pietro Nenni, che si è ribaltato. Nel secondo, intorno alle 17,30 a Pitino, un uomo è finito fuori strada, con l’auto che ha terminato la sua corsa nel giardino di un’abitazione. Sotto choc il conducente, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Infine, alle 17,45, è avvenuto un tamponamento in superstrada in direzione mare fra Sforzacosta e Corridonia e si è formata una coda di almeno due chilometri ma ora il traffico, seppur lentamente, scorre sulla corsia di sorpasso. In questo caso un ferito lieve è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti da parte degli operatori dell’emergenza, sul posto per i rilievi del caso, stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e disciplinare la circolazione è intervenuta la polizia stradale di Camerino.

