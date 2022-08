“Notte dei desideri”

tra astronomia e magia

MONTECASSIANO - Nella serata di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, tante iniziative e telescopi a disposizione per vedere le stelle

Torna anche quest’anno l’iniziativa su scala nazionale organizzata dai Borghi più belli d’Italia, “il Borgo dei Desideri”. Nella serata di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, il borgo di Montecassiano ha messo a punto un suo programma che prevede numerose attività dal tardo pomeriggio fino a sera quando sarà possibile scrutare il cielo con i telescopi messi a disposizione da appassionati astrofili che coinvolgeranno il pubblico spiegando loro quanto sarà visibile nel cielo stellato quella notte.

Serata quindi a tema astronomia quest’anno anche grazie alla collaborazione con l’associazione Nemesis Planetarium che raccoglie professionisti qualificati nella divulgazione dell’Astronomia, e dell’astrofisica e della ricerca spaziale. Grazie a loro si potrà vivere un’esperienza di viaggio virtuale nell’Universo, tramite dei visori tridimensionali; uno spettacolo coinvolgente, divertente, per la durata di 12 minuti che sicuramente affascinerà tutti quelli che lo vorranno provare

A raccordare il tutto, permettendo così di vivere una piena serata estiva nella tranquilla atmosfera del borgo medioevale, la proloco ha previsto un’apericena con prodotti e vini locali

Anche quest’anno l’associazione “Borghi più belli d’Italia” mette in palio uno smart box per chi lascerà il desiderio più originale. Al piazzale delle Clarisse dove si svolgerà l’evento archi illuminati ed una via ben riconoscibile porteranno ad un vero pozzo, vicino al quale si potrà scrivere e lasciare il proprio desiderio che quest’anno verterà sulla tutela dell’ambiente e del pianeta

Nello specifico il programma

Ore 18.30 visita turistica del borgo con ritrovo presso l’ufficio turistico (Corso D. Alighieri)

Piazzale delle Clarisse:

Dalle ore 19.30 apericena a cura della proloco (costo € 12,00 – su prenotazione – tel. 0733.290483 – 320.7404643)

Dalle ore 20.00 Viviamo l’astronomia in 3D. Viaggio virtuale nell’Universo– A cura di Nemesis Planetarium (da 4 anni – spettacolo di animazione astronomica. Durata 12 minuti; costo € 3,00 – su prenotazione – tel. tel. 0733.290483 – 320.7404643)

Dalle ore 22.00 osservazione del cielo a cura degli astrofili Daniele Principi e Michele Guzzini

