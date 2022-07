Montecassiano in festa:

la Bandiera arancione

e il festival Macsi

LA CERIMONIA di consegna si è svolta a Ripatransone. Tutti gli spettacoli della manifestazione che si aprirà mercoledì con Stefano Massini

25 Luglio 2022 - Ore 14:36 - caricamento letture

Montecassiano è tra i ventiquattro comuni marchigiani ad essere insigniti della Bandiera arancione. La cerimonia si è svolta ieri a Ripatransone, con la tradizionale consegna dei prestigiosi vessilli che certificano il riconoscimento di qualità turistico-ambientale rivolto ai comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. A ritirare il riconoscimento è stato il consigliere Tristano Valentino Grandinetti. «Ci siamo da sempre impegnati nella promozione turistica – ha commentato il sindaco Leonardo Catena – perché abbiamo la fortuna di avere delle ricchezze uniche che vogliamo far conoscere e che sono molto apprezzate dai tanti turisti che scelgono il nostro borgo come meta del loro viaggio. Oltre alle presenze che vediamo crescere negli anni, il grande successo per gli eventi come quello delle giornate Fai di primavera, dove abbiamo avuto 2mila visitatori, ci ripagano dei tanti sforzi fatti». Il primo cittadino ha poi aggiunto che «i turisti che verranno questa estate a Montecassiano potranno godere dei nostri beni artistici ma troveranno anche eventi culturali e spettacoli di alto livello pensati per coinvolgere grandi e piccoli».

Come gli spettacoli del Macsi (Montecassiano arte cultura scienza innovazione), festival che prenderà il via da mercoledì 27 luglio. Aprirà Stefano Massini, nella sua unica tappa nelle Marche, che racconterà Gaber con l’orchestra multietnica di Arezzo. Giovedì 4 agosto invece serata jazz con la sonorità, gli strumenti e la maestria di Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia (Paolo Fresu Trio), sabato 6 agosto “Ero molto curioso di voi. Le Nuvole in concerto” con Michele Ascolese, infine domenica 7 agosto la lectio magistralis del professor Vito Mancuso sui temi de “La mente innamorata”, il suo ultimo libro.

«Ma gli eventi non finiscono – ha evidenziato l’assessore alla Cultura Ilaria Matteucci -. Anche quest’anno l’Ufficio turistico aderirà al Borgo dei desideri, iniziativa dei Borghi più belli d’Italia, e ha pensato di organizzare un viaggio immersivo nel cielo con planetario e astrofili. Essere uno dei borghi più belli d’Italia, Bandiere arancioni e Spighe verdi fa sì che il nostro comune sia conosciuto a livello nazionale ma non bastano i riconoscimenti. Per far crescere il turismo servono impegno, costanza, partecipazione, iniziative ed eventi. Cosa che la nostra amministrazione ha fatto sin dal primo giorno trainati dall’instancabile consigliera al Turismo Fiorella Perugini e dal supporto prezioso dei ragazzi dell’ufficio turistico e della Proloco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA