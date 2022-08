I viaggi dell’eroe,

la mostra a Palazzo Lazzarini

MORROVALLE - Si apre domani l'esposizione organizzata dall’associazione Bella è la vita per festeggiare i suoi 10 anni di attività

6 Agosto 2022 - Ore 12:06 - caricamento letture

Si apre domani, domenica 7 agosto, a Palazzo Lazzarini la mostra fotografica “I viaggi dell’eroe”, organizzata dall’associazione Bella è la vita con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Archeoclub e Fototeca comunale, per festeggiare i suoi 10 anni di attività.

L’associazione, presieduta da Fabio Ruani, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si impegna a realizzare attività per la promozione umana e culturale attraverso progetti artistici ed educativi rivolti a tutte le fasce d’ età e condizioni sociali, specialmente nei minori e delle loro famiglie. In questi giorni il gruppo è operativo anche a “Calici di Stelle” con uno spettacolo di burattini.

«La mostra altro non è che il risultato, la testimonianza di 10 anni trascorsi nel volontariato dedicati alla trasmissione dei valori alle nuove generazioni che ci stanno molto a cuore – spiega Ruani – le foto sono amatoriali, cioè scattate da noi o dal pubblico presente che ce le hanno inviate negli anni».

La mostra, che andrà avanti fino al 15 gennaio 2023, sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con ingresso libero.

