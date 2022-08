Fuochi d’artificio a Ferragosto,

a Porto Recanati torna la tradizione

DOPO DUE ANNI di restrizioni dovute alla pandemia ecco lo spettacolo pirotecnico: avrà inizio alle 23,30 e si svolgerà nello specchio di mare antistante Largo Porto Giulio

«Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, il 15 agosto torneranno i fuochi d’artificio a Porto Recanati». Ad annunciarlo il sindaco Andrea Michelini in una nota.

«L’evento pirotecnico rappresenta una manifestazione di riferimento per l’intera Riviera del Conero e da sempre vanta presenze di decine di migliaia di persone nella serata ferragostana. I fuochi avranno inizio come da tradizione alle 23,30 e si svolgeranno nello specchio di mare antistante Largo Porto Giulio. Siamo immensamente lieti di avere ricevuto le doverose autorizzazioni dalle autorità sovra comunali che rendono dunque possibile il ritorno di quello che per Porto Recanati è ormai un tratto distintivo della nostra tradizione che allo stesso tempo riscontra sempre un ottimo apprezzamento da parte dei nostri graditi ospiti. A Ferragosto, dunque, tutti con il naso all’insù a godere di uno spettacolo che, siamo certi, sarà all’altezza della situazione».

