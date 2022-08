Hotsand, tutto facile:

a Bologna doppio successo

BASEBALL - I maceratesi consolidano il primato nella classifica finale della poule salvezza e si assicurano il ruolo di testa di serie per la prossima stagione agonistica della massima serie

Nel pieno rispetto del pronostico, l’Hotsand ottiene due successi contro il Longbridge Bologna con i quali consolida il primato nella classifica finale della poule salvezza e si assicura il ruolo di testa di serie per la prossima stagione agonistica della massima serie.

A ciò si aggiunga il beneficio di poter affrontare in casa il 27 di agosto, al meglio di 3 gare (oltre alle 2 di sabato, in caso di parità si giocherebbe gara 3 domenica mattina) il primo ostacolo di un percorso valevole per la conquista della Coppa Italia. Sul diamante emiliano la Hotsand ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto ai felsinei, imponendosi per 11-4 e 13-1. Lo score di 33 valide messe a segno in entrambi gli incontri, contro 10 degli avversari, evidenzia la potenza, solidità e bravura dei maceratesi. Si sottolinea inoltre ancora una volta l’impiego di 4 giovani del vivaio, entrati sul finale delle partite per maturare esperienza in un campionato ben diverso da quello giovanile.

Quanto alle prestazioni individuali, di rilievo il tabellino del diciottenne lanciatore della Hotsand Torres, impiegato come partente in gara 1 ed autore di un’ottima prova, con 1 sola valida concessa e 6 eliminazioni al piatto in 5 riprese lanciate. Nel 2° incontro solito dominio di Frank Lopez che ha concesso davvero poco all’ attacco bolognese, capace di centrare 9 stike-out in 5 innings. Sugli scudi ancora una volta l’interbase Javier Lopez, 5 valide su 5 turni con 2 punti battuti a casa, anche se al cospetto di lanciatori avversari non proprio irresistibili. Degno di menzione il primo fuoricampo di Gionni Luciani, un atleta ormai da anni in forza alla Hotsand che ha trovato sempre spazio come esterno.

