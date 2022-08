Paolo Fresu Trio,

il grande jazz a Montecassiano

EVENTI - Appuntamento giovedì 4 agosto in piazza Unità d’Italia alle 21,30. Sabato sarà la volta delle Nuvole tribute band di De Andrè, mentre domenica in programma la lectio del professor Vito Mancuso che presenterà il suo libro “La mente innamorata”

1 Agosto 2022 - Ore 12:49 - caricamento letture

Il grande jazz arriva a Montecassiano col Paolo Fresu Trio giovedì 4 agosto in piazza Unità d’Italia alle 21,30. L’ambasciatore del jazz italiano nel mondo, il trombettista sardo Paolo Fresu insieme a Dino Rubino e Marco Bardoscia «saranno protagonisti con la loro musica capace di abbracciare universi sonori eterogenei e creare un suono unico e inconfondibile – si legge nella nota -. Un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo che si compone del suono caldo, corposo e creativo di Fresu, delle linee potenti e coinvolgenti del contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Rubino. Un appuntamento di grande pregio, dunque, per Montecassiano pronto a replicare il successo riscosso la scorsa settimana nella prima data del Macsi Festival col premio Oscar Stefano Massini che ha incantato il pubblico in quasi due ore di spettacolo. Questa volta sarà la musica a creare la magia che creerà nel cuore del borgo quello che sarà un dialogo a tre voci raffinato e di grande impatto emotivo».

Sabato sarà la volta delle Nuvole tribute band di De Andrè, mentre domenica si chiuderà il cartellone con un altro grande appuntamento: la lectio del professor Vito Mancuso che presenterà il suo libro “La mente innamorata”.

Per l’acquisto dei biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/paolo-fresu-trio-montecassiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA