Le quattro giornate di Nea Polis,

conferenze e visite guidate

alla scoperta di Civitanova

L'INIZIATIVA dell'Archeoclub e del Centro Studi dal 4 al 7 agosto

1 Agosto 2022 - Ore 15:11 - caricamento letture

L’Archeoclub sezione di Civitanova Marche, in collaborazione con il Centro Studi Civitanovesi, organizza quattro giornate alla scoperta della città e della sua storia. Da giovedì 4 al 7 agosto, sono in programma conferenze e visite guidate alla Città Alta e Porto.

Si inizia giovedì 4 agosto con “Quattro Passi a Civitanova Porto” a cura Anna Maria Vecchiarelli e Alvise Manni, in un incontro che avrà luogo a Palazzo Sforza. Il successivo 5 agosto alle 21,30 alla galleria “Deva Ars” di via Porta Zoppa (Civitanova Alta), una conversazione di Medardo Arduino e Fabrizio Cortella su: “LYtalia al tempo degli Svevi e la storia negata per la ragione di stato”.

Sabato 6 agosto dalle 18 alle 20, nel Caffè del Teatro, “Quattro passi nella Città Alta”, di nuovo a cura dei professori Vecchiarelli e Manni, e conclusione domenica 7 agosto alle ore 21,30 alla galleria “Deva Ars”, in via Porta Zoppa, con una conversazione su “Il Margutto e la Paura del Saraceno” a cura di Giacomo Recchioni.

Le iniziative sono organizzate con il patrocinio della Città di Civitanova Marche, collaborano Sted e Caffè del teatro Cerolini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA