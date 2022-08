Elettromedia, doppio regalo per i 35 anni:

diventa spa e si espande nel Tennessee (Foto)

PROMO - L'azienda di Potenza Picena ha annunciato le due importanti novità durante la festa per l'anniversario della fondazione. Il ceo Pietro Pantaleone: «E' il risultato di un nostro modo di concepire l’impresa basata su scelte strategiche sempre orientate a consolidarci e a rafforzarci»

Elettromedia si trasforma e da srl diventa spa. Nei prossimi mesi, inoltre, verrà costituita nel Tennessee, Stati Uniti, la Elettromedia Corporation con la mission iniziale di rispondere ai bisogni e di servire al meglio i clienti Marine produttori di imbarcazioni negli Usa.

Sono le novità annunciate dall’azienda venerdì sera durante la festa per i 35 anni di attività. «In questo modo saremo presenti in modo diretto in Europa, Asia e Nord America» afferma la direzione. E poi la trasformazione giuridica per poter governare con più efficienza l’internazionalizzazione del gruppo, dallo scorso 14 luglio. L’azienda di Potenza Picena progetta e sviluppa con successo, dal 1987, prodotti di alta tecnologia per il mercato del car/marine/recreational vehicles info-entertainment. E’ leader mondiale nella produzione di amplificatori, altoparlanti e processori audio nel mondo del car audio e della nautica, presente in oltre 60 Paesi esteri, dove esporta più dell’80% del fatturato complessivo. Venerdì ha spento 35 candeline, aprendo le porte dello stabilimento -in un Open Day- ai dipendenti e ai loro familiari, ai collaboratori di ieri e di oggi, alle istituzioni locali e agli amici. Oltre 400 invitati, tra cui il sindaco Noemi Tartabini e tutta l’amministrazione, il governatore Francesco Acquaroli e il senatore Mario Morgoni. Gli ospiti hanno avuto anche l’occasione di visitare il nuovo showroom, di cenare a suon di musica, tra spettacoli ed esibizioni. Ed è stata festa.

«Questi 35 anni sono il risultato di un nostro modo di concepire l’impresa basata su scelte strategiche sempre orientate a consolidare e a rafforzare Elettromedia nel futuro – spiega Pietro Pantaleone, Ceo -. Abbiamo sempre investito e continueremo ad investire in progetti, conoscenza e risorse umane per essere vincenti in mercati internazionali sempre più competitivi». Al centro, le persone. L’azienda sta infatti rafforzando i team di progetto con inserimenti già avvenuti o in fase di attuazione: ad oggi, degli 80 collaboratori impiegati in Elettromedia, il 46% delle risorse sono nell’area di ricerca e sviluppo. Non a caso è stato costituito un team dedicato alla ricerca e all’innovazione scientifica. «Dal nostro team di ricerca in collaborazione con il Politecnico di Milano, è nato il brevetto “vocal” – conclude il direttore generale -, che ci permette di essere i primi al mondo a proporre al mercato un altoparlante dotato di intelligenza propria».

