“Ci sono anch’io”,

concluso il centro di aggregazione

per adolescenti con disabilità

MACERATA - Organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali ha visto la partecipazione di 15 tra ragazze e ragazzi. L'assessore Francesca D’Alessandro: «Abbiamo voluto offrire loro momenti di svago, divertimento, inclusione e interazione»

1 Agosto 2022 - Ore 14:50 - caricamento letture

Si è conclusa l’esperienza estiva del centro di aggregazione per adolescenti con disabilità “Ci sono anch’io” organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali di Macerata, guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro. Il progetto, avviato lo scorso 6 giugno, ha visto la partecipazione di 15 tra ragazze e ragazzi che hanno potuto contare sull’apertura “straordinaria” del centro per famiglie promossa dai servizi sociali per rispondere al bisogno espresso dalle famiglie. «L’inclusione è sempre più al centro della nostra attività amministrativa e grazie al progetto “Ci sono anch’io” le persone con disabilità hanno avuto la possibilità di prendere parte alle attività estive sia presso il nostro “balneare cittadino” (la piscina della Filarmonica) che al mare – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. Tante le attività svolte che hanno permesso ai ragazzi di rafforzare e approfondire le relazioni interpersonali in un ambiente stimolante e sereno. A ciò si aggiunge il supporto alle famiglie durante il periodo estivo quando, di norma, le attività vengono sospese. Come amministrazione, pertanto, abbiamo voluto offrire momenti di svago, divertimento, inclusione e interazione ai ragazzi».

Al centro per famiglie, i giovani hanno preso parte a laboratori di cucina, del legno, della stoffa e di lingua spagnola e hanno praticato psicomotricità. Insieme alla psicologa Laura Filoni hanno anche conosciuto l’arte terapia che ha permesso loro di costruire strumenti musicali con materiali di recupero. Durante le uscite i ragazzi hanno anche frequentato la piscina della Filarmonica, sono andati al mare a Civitanova e hanno vissuto momenti di socialità al centro Di Bolina, nel quartiere Santa Croce, al Sasso d’Italia, al parco di Villa Lauri, ai giardini Diaz, al mercato del mercoledì e in centro storico.

«Il servizio, gestito da educatori e dai giovani volontari del Servizio civile, aveva tra i suoi obiettivi – si legge nella nota del Comune di Macerata – quello di fornire ai ragazzi un ambiente creativo, sereno e propositivo per la gestione del tempo libero durante il quale apprendere e sviluppare competenze e abilità comunicative, relazionali e di autonomia, potenziare le abilità cognitive e comunicative, sviluppare l’intersoggettività primaria e secondaria, favorire processi di autostima attraverso le attività e rispettare le regole della vita comunitaria e delle relazioni attraverso attività ludico-ricreative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA