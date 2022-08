Auto in fiamme lungo via Mattei

MACERATA - Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 18,40, nessuna conseguenza per il conducente

1 Agosto 2022 - Ore 19:15 - caricamento letture

Auto in fiamme lungo via Mattei a Macerata, immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 18,40, il conducente è subito sceso dal veicolo alimentato a gasolio e ha allertato i soccorsi. Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della polizia locale per disciplinare la circolazione.

(foto di Fabio Falcioni)

