Auto contro scooter,

un ferito al pronto soccorso

CIVITANOVA - L'incidente in via De Amicis, rallentamenti al traffico lungo l'Adriatica

1 Agosto 2022 - Ore 16:31 - caricamento letture

Incidente lungo l’Adriatica, un ferito. E’ successo poco prima delle 16 in via De Amicis a Civitanova, a scontrarsi una Nissan Micra e uno scooter Yamaha. Immediati i soccorsi.

Sul posto oltre alla polizia locale, che si occupa dei rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno trasportato il conducente della due ruote con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Rallentamenti al traffico, che scorrerà su una sola corsia per il tempo necessario agli accertamenti della municipale e alla rimozione dei veicoli coinvolti.

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA