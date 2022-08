Accesso in auto al cimitero:

definiti i nuovi orari

per disabili e ultraottantenni

MACERATA - L'iniziativa era stata presa lo scorso anno, in via sperimentale, dal comandante della Municipale Danilo Doria per cercare di bloccare il fenomeno degli accessi abusivi nell'area, fatti da chi non aveva alcun titolo. Ecco quando è possibile entrare con il proprio veicolo

Definita nei giorni scorsi, dopo diversi mesi di sperimentazioni e dopo le polemiche sollevate dalla prima ordinanza della fine dello scorso anno, la questione legata alla regolamentazione dell’accesso dei veicoli all’interno del cimitero. L’ordinanza iniziale andava a limitare di molto le possibilità di accesso per gli anziani che fanno fatica a camminare e per i disabili, oltre ad aumentare le difficoltà per gli accompagnatori. Poi c’erano state le proteste degli interessati che hanno evidenziato i problemi che si venivano a creare a fronte di una iniziativa che era stata assunta per cercare di troncare gli abusi registrati, gente che entrava in auto senza averne alcun titolo, e per rispondere alla carenza di personale.

Ora appunto l’ordinanza del comandante della polizia municipale Danilo Doria che ripercorre l’iter della vicenda che ha portato a consentire l’accesso nell’area cimiteriale ai soli veicoli a servizio di di disabili e alle persone previamente autorizzate dall’ufficio in base a documentazione medica attestante la difficoltà motoria e/o di età superiore agli 80 anni. Dopo aver rilevato come «il transito veicolare all’interno del civico cimitero si è sensibilmente ridotto, con conseguente miglioramento della sicurezza per i pedoni nel periodo di attuazione dell’ordinanza, sono stati contestualmente aumentati gli stalli per le persone diversamente abili in prossimità dei due accessi al civico cimitero», il comandante della Municipale Danilo Doria ha fissato gli orari di accesso con le auto al cimitero per disabili ed anziani: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, il sabato, la domenica e nei festivi dalle 8 alle 12.

