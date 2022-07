Ape car si ribalta,

il conducente in ospedale

APIRO - Incidente con un'auto, ferito un ragazzo di Cingoli, non è grave

31 Luglio 2022 - Ore 21:22 - caricamento letture

Ape car si ribalta ad Apiro dopo lo scontro con un’auto, il conducente, un ragazzo di Cingoli, trasportato in codice giallo all’ospedale di Jesi, non in gravi condizioni. Altre due persone sono state portate a Cingoli in codice verde. L’incidente è successo attorno alle 19, lungo la strada provinciale 2. Sul posto intervenuti la Piros, poi il 118, la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso.

