FONDI - E' stata lanciata tre mesi fa dall’Afam Alzheimer Uniti Marche. La vacanza a Cesenatico si svolgerà dal 4 all’ 11 settembre e dall’11 al 18

Chiude in overfunding la raccolta “Vorrei andare al mare” lanciata tre mesi fa sulla piattaforma Eppela dall’associazione Afam Alzheimer uniti Marche (all’interno di “Macerata città amica della persona con demenza”). Sono stati raccolti 16.061 euro: «un vero successo perché è stato superato l’obiettivo che ci eravamo posti – si legge nella nota degli organizzatori -. Questo grande risultato permetterà di pagare l’equipe socio-sanitaria che assisterà le persone con Alzheimer durante il soggiorno. È stata una partita che abbiamo giocato in tanti e come sempre il gioco di squadra ha portato grandi risultati».

Ecco gli eventi della raccolta. L’associazione sportiva Yfit ha donato l’incasso delle penultima partita di campionato di calcio femminile al progetto. L’associazione Nordic Walking Green ha organizzato una camminata di raccolta fondi e in contemporanea molti cittadini, famigliari e amici dell’associazione hanno sensibilizzato e donato. Il 28 maggio in occasione dell’Hamburger day i ristoranti America Graffiti, Panino Marino e Sider di Civitanova, il Pub La Borgata di Fermo, i locali Crazy Burger, Mc Fast e Panino Marino di Macerata e Civico 18 e Dublin Pub di Porto Recanti hanno donato cinquanta centesimi per ogni hamburger venduto. L’associazione Roti ha organizzato due camminate in contemporanea a Braccano e nella Faggeta di Canfaito. L’associazione Yoga Tolentino nel mese di giugno ha praticato Yoga all’aperto nello stadio della Vittoria a sostegno del progetto. Il ristorante pizzeria Filarmonica, grazie alla sensibilità della titolare Stefania Cittadini, ha organizzato una cena solidale a cui hanno partecipato più di 80 persone.

«Vorremmo ringraziare una ad una dal profondo del cuore le tantissime persone, associazioni, ristoranti, pub, locali, imprese, enti, banche che hanno promosso e contribuito a questa importante iniziativa, che non è una semplice raccolta fondi, ma un passo avanti significativo per la realizzazione di un modo differente di vivere con la malattia – conclude la nota -. Le persone con Alzheimer hanno diritto di vivere la normalità, che passa anche attraverso la vacanza al mare. La vacanza a Cesenatico si svolgerà in due settimane, per consentire a più persone di partecipare. Partiranno, infatti, due gruppi: il primo dal 4 all’ 11 settembre, l’altro dall’11 al 18. La campagna online su Eppela finisce oggi, chi vuole però seguitare a sostenere il progetto “Vorrei andare al mare”, potrà farlo attraverso una donazione liberale sul conto corrente dell’associazione (Iban: IT92 Z030 6909 6061 0000 0067 318)».

