26 Luglio 2022 - Ore 12:27 - caricamento letture

Grande successo professionale per il portopotentino Lucas Bovari ai recenti campionati mondiali di vela classe O’Pen Skiff: nella categoria under 17 il suo allievo Giulio Siracusa ha conquistato il titolo iridato sulle acque di Carcans Maubuisson, nei pressi di Bordeaux. Il giovanissimo velista romano, ha vinto la competizione mondiale imponendosi al termine delle quattordici prove in programma, dimostrando eccellenti qualità tecniche e tattiche. Il neo campione iridato è allenato da Lucas Bovari, da due anni direttore tecnico del settore giovanile dello Yacht Club Santo Stefano, al Monte Argentario, in Toscana: sulle acque francesi, Giulio ha fatto valere il suo talento cristallino e gli insegnamenti del suo allenatore. Nel palmares del tecnico di Porto Potenza, oltre al recente alloro mondiale, spiccano anche il titolo italiano del 2014 (a Gargnano sul lago di Garda) ed il sesto posto europeo nel 2015 (a Rutland, Inghilterra) nella Vela Accessibile, classe Hansa 303, quando allenava il suo allievo Gianlorenzo Copertari. Alle premiazioni del mondiale in terra francese numerose sono state le congratulazioni per Siracusa e Bovari: particolarmente gradite quelle ricevute da Russell Coutts, il fuoriclasse neozelandese vincitore di un oro olimpico e ben cinque edizioni dell’America’s Cup. Il grande campione si è complimentato ed ha voluto farsi una foto con il vincitore ed il suo tecnico.

