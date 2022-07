Scontro frontale, due feriti gravi:

un uomo portato a Torrette

SARNANO - Incidente sulla provinciale verso Amandola. Tre le persone soccorse dal 118. Un 84enne portato in ospedale a Macerata, una donna a Fermo

26 Luglio 2022 - Ore 15:48 - caricamento letture

Scontro frontale tra Sarnano e Amandola, tre feriti: due sono gravi, tra loro un uomo che è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,20 sulla strada provinciale che porta al comune del Fermano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due vetture si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento con tre persone rimaste ferite, due in modo grave, una terza in modo più lieve. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri. Il personale sanitario ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza per prestare i soccorsi ad un uomo che si trovava a bordo di una delle auto coinvolte nello scontro frontale di questo pomeriggio. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Un 84enne è stato invece portato al pronto soccorso di Macerata. Anche lui in condizioni gravi. Infine una donna è stata portata in ospedale a Fermo. In corso i rilievi dell’incidente da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA