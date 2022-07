Gabi Garcia il re in battuta,

Simon il miglior centrale

VOLLEY - I premi di Lega per la stagione 2021/22

26 Luglio 2022 - Ore 20:27 - caricamento letture

La Lega Pallavolo Serie A ha divulgato l’elenco dei Premi e delle classifiche di rendimento della stagione 2021/22 di Serie A Credem Banca. Tra gli atleti in cima alle graduatorie figurano Gabi Garcia Fernandez, opposto portoricano della Lube e leader dei servizi in base alla media ponderata, ma anche l’ex centrale biancorosso Robertlandy Simon (ora a Piacenza), già premiato come mvp dei Play Off Scudetto dopo la vittoria del titolo dei cucinieri e ora riconosciuto miglior centrale dell’ultima annata. I due ex compagni, rispettivamente negli States e a Cuba in questi giorni, hanno accolto la notizia con molta soddisfazione.

L’opposto biancorosso Gaby Garcia Fernandez: “Questa è una giornata magnifica che arriva dopo una stagione grandiosa. Il percorso alla Lube mi sta regalando dei passi avanti notevoli nella mia carriera e nella mia vita. Quest’estate sto lavorando sodo con la nazionale per essere ancora più incisivo con Civitanova. Questo premio è fantastico, sono grato alla Lega Pallavolo Serie A. La mia avventura esaltante in Italia continua. Il Club ha allestito una squadra giovane e ricca di talento con l’ausilio di atleti esperti e vincenti. Non vedo l’ora di lottare in campo e difendere lo Scudetto”.

L’ex centrale biancorosso Robertlandy Simon: “Nonostante tutte le difficoltà di una stagione complessa, il buon lavoro fatto da me e la squadra ha fruttato uno Scudetto e ora questo riconoscimento individuale. Gioco sempre per il gruppo, ma sono contento di contribuire ai successi e. Quest’anno ancora di più perché è stato l’ultimo in biancorosso. Conta soprattutto aver aiutato la Lube a vincere la terza SuperLega consecutiva. A essere sincero non mi aspettavo il premio di MVP in Finale Play Off e non mi aspettavo questo ulteriore attestato che dedico alla mia famiglia, in particolare alle mie figlie, ma anche ai compagni e alle tante persone che mi sostenevano”.

Di seguito l’elenco completo dei Premi.

32° Premio “Costa–Anderlini” – Miglior allenatore

Angelo Lorenzetti (Itas Trentino) per la SuperLega Credem Banca

Vincenzo Mastrangelo (Conad Reggio Emilia) per la Serie A2 Credem Banca

Dante Boninfante (Tinet Prata di Pordenone) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Gianfranco Badiali” – Miglior giocatore italiano Under 23

Michieletto Alessandro (Itas Trentino) per la SuperLega Credem Banca

Kristian Gamba (HRK Diana Group Motta) per la Serie A2 Credem Banca

Mattia Boninfante (Tinet Prata di Pordenone) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Andrej Kuznetsov” – Miglior realizzatore in assoluto

Rok Mozic (Verona Volley) per la SuperLega Credem Banca

Arinze Kelvin Nwachukwu (Synergy Mondovì) per la Serie A2 Credem Banca

Manuele Lucconi (Sistemia Aci Castello) per la Serie A3 Credem Banca

Classifiche Individuali di Rendimento

Miglior Servizio

Gabi Garcia Fernandez (Cucine Lube Civitanova)

Miglior Ricezione

Alessandro Piccinelli (Sir Safety Conad Perugia)

Miglior Schiacciatore

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Miglior Centrale

Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)

Maggior numero di Ace

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Maggior numero di Muri Vincenti

Matteo Piano (Allianz Milano)

Maggior numero di Attacchi Vincenti

Rok Mozic (Verona Volley)

Premio “Ilario Toniolo” – Migliore arbitro di SuperLega Credem Banca

Andrea Puecher

Premio “Cesare Massaro” – Miglior arbitro di Serie A2/A3 Credem Banca

Antonella Verrascina

Premio “Roberto Stracca” – Migliori uffici stampa

Gian Paolo Maini (Leo Shoes PerkinElmer Modena) per la SuperLega Credem Banca

Mario Caporello (Delta Group Porto Viro) per la Serie A2 Credem Banca

Mauro Rossato (Tinet Prata di Pordenone) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Adelio Pistelli – Passione per lo sport”

Maurizio Colantoni

