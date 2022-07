Civitanovese, a porta

torna Federico Taborda

Ufficiale Christian Mandolesi

PROMOZIONE - L'estremo difensore argentino di 34 anni ha militato nel club rossoblu nella stagione 2017/2018, mentre l'attaccante arriva a titolo definitivo dal Montegiorgio

Federico Taborda torna a difendere i pali della Civitanovese, che annuncia di aver acquistato le prestazioni del portiere classe ’88. Insieme a lui, arriva a titolo definitivo dal Montegiorgio Christian Mandolesi, attaccante classe 2002 proveniente dal Porto Sant’Elpidio, squadra in cui aveva militato in prestito dal Pescara Under 19. Dopo una lunga trafila in Argentina, Federico Taborda era approdato proprio in rossoblu nel 2017/18 per poi arricchire il suo curriculum con esperienze estere, prima in Slovacchia al Senica e poi in Belgio al Craiova. La scorsa stagione ha giocato con il Canosa, in Eccellenza pugliese, ed ora ha deciso di sposare il progetto civitanovese. «Sono veramente pronto, carico e felice di poter tornare a Civitanova – ha dichiarato il portiere -. Spero di raggiungere insieme tante soddisfazioni. Un forte abbraccio, ci vediamo presto».

Mandolesi, invece, è un centravanti in grado di ricoprire sia il ruolo di punta centrale sia di seconda punta o esterno d’attacco. Nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Serie D con Porto Sant’Elpidio, Pineto e Montegiorgio e poi di nuovo col club elpidiense nello scorso campionato di Eccellenza. Una carriera in categorie superiori, dunque, per questo giovane rinforzo rossoblu che in D ha segnato 6 gol e in Eccellenza 4, mostrando notevoli doti tecniche. Ora inizia l’avventura in Promozione, campionato in cui proverà a fare la differenza. Ecco le sue prime dichiarazioni: «Sono molto contento di essere qui. È stata una scelta di cuore, sono onorato di vestire questa maglia. Sono qui per contribuire a riportare questa società ai palcoscenici che merita».

