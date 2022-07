Silos per intonaci,

cambia la viabilità in via Piave

MACERATA - Il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente il traffico valida per giovedì 28 luglio

Cambia la viabilità in via Piave. Il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale, in vista di un carico di un silos per intonaci che si trova all’interno dell’area di cantiere dell’arteria cittadina.

Il provvedimento, in vigore dalle 9,30 alle 11,30 del 28 luglio, e comunque fino al termine dei lavori, prevede: in via Piave il divieto di sosta con rimozione coatta, per un posto auto al civico 11; in via Piave/piazza Marconi (deviazione traffico a sinistra verso via Caduti di Nassiriya) il divieto di transito in via Piave con direzione obbligatoria a sinistra compresi bus urbani ed extraurbani, con presenza di moviere equipaggiato, eccetto veicoli diretti in via 226° Reggimento Fanteria oppure per accesso garage o aree private a monte dell’occupazione di via Piave numero 13 o veicoli in emergenza, e il senso unico alternato da movieri, nel tratto a monte l’occupazione, per consentire l’uscita dei veicoli in sosta con direzione piazza Marconi, con precedenza per i veicoli in uscita. L’ordinanza prevede anche ogni altro e/o diverso provvedimento che si dovesse rendere necessario su indicazione del comando della Polizia locale.

