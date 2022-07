Sedicenne si ubriaca

e finisce in coma etilico

CINGOLI - Il minorenne è stato trovato dai carabinieri disteso su di una panchina, da solo. E' stato soccorso e portato in ospedale

23 Luglio 2022 - Ore 14:00

Steso su una panchina, ubriaco, in coma etilico: così questa notte è stato trovato un 16enne di Cingoli da una pattuglia dei carabinieri. È stato soccorso e trasportato all’ospedale di Jesi. Al momento cosa sia accaduto, dove il giovane abbia consumato l’alcol e con chi, è al vaglio dei carabinieri. L’ipotesi è che insieme a qualche amico possa aver fatto scorta in qualche supermercato di bottiglie di alcolici. Il giovane è stato trovato alle 2 di questa notte su di una panchina di un giardinetto in via Invalidi del lavoro. I carabinieri lo hanno trovato privo di sensi. Il 16enne era finito in coma etilico, una situazione molto rischiosa e che poteva aver conseguenze ben peggiori se non fosse stato per i carabinieri della stazione di Cingoli che si sono accorti della presenza del minorenne sulla panchina. È stato portato di volata in ospedale a Jesi dove è arrivato con una intossicazione acuta da alcol.

(Gian. Gin.)

