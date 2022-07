Scontro tra camion e furgone in A14:

un ferito a Torrette

INCIDENTE all'altezza del casello di Civitanova, direzione nord: l'uomo è stato trasferito ad Ancona in eliambulanza. Trasportava cassette di frutta, che sono finite in mezzo alla strada. Entrambe le carreggiate sono rimaste chiuse per un paio d'ore, lunghe code e rallentamenti

23 Luglio 2022 - Ore 09:13

Scontro tra furgone e camion in A14, un ferito a Torrette. L’incidente poco dopo le sette a ridosso del casello di Civitanova, direzione nord. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. Il furgone trasportava cassetta di frutta, che sono finite in gran parte sulla carreggiata. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia autostradale e vigili del fuoco. Viste le condizioni dell’uomo a bordo del furgone, i medici hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza.

L’elicottero è atterrato sulla carreggiata direzione sud dell’autostrada, quindi ha trasferito l’uomo ad Ancona. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sia la carreggiata nord che quella in direzione sud sono rimaste chiuse fino alle 8,45 circa. Inevitabile rallentamenti e problemi al traffico.

(servizio in aggiornamento)

