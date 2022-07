Furgoncino contro moto,

a Torrette un 23enne

CIVITANOVA - Incidente in via Costantino davanti al Cuore Adriatico. L'eliambulanza è intervenuta per soccorrere il ragazzo. Alla guida dell'altro veicolo un 37enne, anche lui rimasto ferito

Scontro tra un furgoncino e una moto lungo via Costantino, a Civitanova: un 23enne di Sant’Elpidio a Mare trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina all’incirca davanti al Cuore Adriatico. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale di Civitanova che è intervenuta sul posto per occuparsi dei rilievi dell’incidente. A guidare il furgoncino un 37enne di Civitanova, che si stava immettendo nella rotonda che porta ad Obi, quando è arrivata la moto e si sono scontrati.

Gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è arrivata a Civitanova e ha poi trasportato il 23enne, che è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi, all’ospedale di Torrette. Il 37enne è stato invece trasferito all’ospedale di Civitanova. Per entrambi la polizia locale ha chiesto le analisi per capire se fossero sotto l’effetto di alcol o droga. E’ stato accertato che il 23enne guidava la moto senza patente e senza assicurazione.

