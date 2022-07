Diecimila euro per l’acquisto di libri

MACERATA - Sono destinati a Mozzi Borgetti e Palazzo Buonaccorsi

Diecimila euro per l’acquisto di libri per la Mozzi Borgetti e la biblioteca del Buonaccorsi. Al comune di Macerata il finanziamento da parte del ministero della Cultura alla partecipazione al bando ministeriale che aveva messo a disposizione 30 milioni di euro destinati all’acquisto di libri.

Le risorse assegnate ammontano in totale a 10.603,34 euro che serviranno per l’acquisto di libri per ragazzi e bambini e di arte i quali andranno a incrementare il patrimonio delle biblioteche Mozzi Borgetti e Amedeo Ricci di Palazzo Buonaccorsi. Macerata prosegue così il suo percorso di promozione alla lettura grazie ai progetti e alle iniziative che mette in campo per garantire l’accesso ai libri e alla lettura e alla collaborazione con la rete di biblioteche, le librerie, le scuole, l’Università e le associazioni.

