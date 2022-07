A Frontignano e Bolognola

sport, relax ed eventi:

l’estate trasloca in montagna

GLI APPUNTAMENTI - Apertura degli impianti e delle strutture tutti i giorni fino al 4 settembre. Il ceo Francesco Cangiotti: «Punto di riferimento per i Sibillini»

E’ ormai entrata nel vivo la stagione estiva sui Monti Sibillini, dove in quota le temperature restano comunque non eccessivamente elevate con un clima quindi gradevole e ideale per trascorrere delle belle giornate all’aria aperta, tra sport, buon cibo e relax.

Il ceo delle Funivie Bolognolaski, Francesco Cangiotti, società che gestisce le località di Bolognolaski e Frontignano360, annuncia i prossimi appuntamenti: «Da sabato 23 luglio a domenica 4 settembre, la stazione turistica di Frontignano sarà a pieno regime, infatti la seggiovia Saliere, il Bike Park, noleggio Bike, Campo scuola e il rifugio Saliere Mountain Lounge saranno aperti con orario continuativo tutti i giorni. Ci attendiamo quindi tanti turisti e bikers che complice il clima gradevole e ventilato verranno a trascorrere le proprie vacanze sulla nostra località.

Proprio per migliorare l’offerta del Bike Park, questo fine settimana (23-24 luglio), abbiamo organizzato tramite un’accordo con Contram, un servizio navetta che partirà dalla piazza di Ussita e collegherà la partenza della seggiovia di Frontignano, con corse regolari ogni ora a partire dalle 10 del mattino. Questo servizio permetterà ai bikers di poter fruire anche dei trail che da Frontignano scendono in paese, offrendo quindi oltre 800 metri di dislivello con una lunghezza complessiva delle piste di circa 30 km. Ricordo invece che all’arrivo della seggiovia sarà sempre operativo il rifugio ristorante Saliere Mountain Lounge, con il suo bellissimo solarium e jacuzzi che permetteranno di trascorrere delle ore di assoluto relax in quota.

Anche a Bolognola, da domani fino ai primi di settembre – continua Cangiotti – saremo aperti tutti i giorni sia con il nostro punto noleggio E-Bike dove oltre alle biciclette è sempre disponibile una guida per tour organizzati, ma anche lo ZChalet, il locale che è ormai diventato un punto di riferimento per i Sibillini. Ricco infatti il calendario di appuntamenti allo ZChalet, dove già questo sabato si svolgerà una cena sulle terrazze esterne con osservazione guidata delle stelle grazie al gruppo di Astromarche; la stessa serata già sold-out verrà riproposta come secondo appuntamento venerdì 19 agosto. Il 2 e il 9 agosto torneranno anche le cene gourmet in quota assieme allo chef stellato Errico Recanati e il 9 con Alessandro Rapisarda che porterà i moscioli in quota. Per tutti gli eventi e attività consiglio comunque di seguire i nostri canali social. Novità anche per gli amanti dello sci, infatti in questi giorni – conclude Cangiotti – abbiamo terminato le operazioni di manutenzione sulle seggiovie di Frontignano, mentre entro i primi di settembre verrà effettuata la revisione della sciovia Porte di Berro a Bolognola, così che saremo pronti ad aprire con entrambe le stazioni alla prima neve di fine novembre inizio dicembre; intanto da lunedì 1 agosto al 30 settembre sarà possibile acquistare gli skipass stagionali anche unificati Bolognola-Frontignano con le tariffe promozionali in pre vendita».

