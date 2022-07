Libri a gogo,

riapre la biblioteca

CASTELRAIMONDO - Il sindaco Patrizio Leonelli ha tagliato il nastro, sarà aperta da lunedì a venerdì

Nuova biblioteca comunale di Castelraimondo inaugurata ieri. La città del Cassero torna a godere di nuovi spazi in piazzale Della Vittoria e di centinaia di libri che potranno essere presi in prestito da chiunque vorrà usufruirne. A gestire le attività della biblioteca saranno due ragazzi, Pierluca Lupo e Jacopo Boldrini, che hanno partecipato all’inaugurazione insieme al sindaco Patrizio Leonelli, ad alcuni componenti dell’amministrazione comunale.

Dopo aver scoperto la targa e tagliato il nastro, c’è stata la benedizione dei locali che ora sono aperti dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì dalle 14 alle 19).

«Riaprendo la biblioteca abbiamo mantenuto fede a quanto promesso in campagna elettorale – spiega l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani, presente al taglio del nastro -. Ora facciamo una nuova promessa alla cittadinanza, ovvero quella di ampliare in breve tempo l’archivio dei libri, in quanto ce ne sono molti ancora da catalogare che andranno aggiunti a quelli presenti. Un altro step, a breve, sarà la messa in rete della nostra biblioteca con le altre della provincia, in modo che anche chi è distante potrà sapere quali libri sono disponibili a Castelraimondo».

