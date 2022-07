“La ballata dei gusci infranti”

in piazza ad Appignano

FILM - La proiezione questa sera alle 21,30, ospite Simone Riccioni

19 Luglio 2022 - Ore 09:13 - caricamento letture

“La ballata dei gusci infranti” stasera in piazza ad Appignano. «Vista l’importanza del film per gli abitanti della nostra regione (ma non solo), l’Amministrazione comunale ne offrirà la visione gratuita. Al termine della proiezione Simone Riccioni, ospite della serata, risponderà alle domande del pubblico. Sarà presente anche un appignanese doc che ha partecipato alle riprese, Fabrizio Tantucci del famoso duo Lando e Dino». L’appuntamento è quindi per stasera, martedì 19 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Umberto I. Il film racconta le vicende di quattro famiglie che abitano sui Monti Sibillini: è il 2016 e tante storie prendono vita e s’intrecciano avendo come scenario straordinario questa terra incantata. Tutto scorre in maniera più o meno complessa in base al vissuto di ognuno, finche non arriva il terremoto a strapparli dalla quotidianità. Il film, con la regia di Federica Biondi e la presenza di Simone Riccioni, che ne è sia interprete che produttore, prende vita dal testo di David Miliozzi “E tutto cominciò a tremare” a cui ha lavorato insieme a Jonathan Arpetti per la trasposizione cinematografica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA