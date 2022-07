Hotsand vince lo scontro al vertice

e si assicura il primo posto nel girone

BASEBALL - I maceratesi superano Grosseto e blindano il primato nel girone G1 della poule salvezza della serie A

19 Luglio 2022 - Ore 08:51 - caricamento letture

Due vittorie per blindare il primo posto. L’Hotsand Macerata non corre rischi e con due affermazioni contro il Grosseto, si assicura il primato con una giornata di anticipo, nel girone G1 della poule salvezza della serie A. Con una bella prova di forza, i maceratesi infliggono una doppia sconfitta al Bigmat Grosseto, diretta concorrente per la vittoria nel raggruppamento, staccando così i maremmani di due partite e rendendo, di fatto, inutile la trasferta del 31 luglio a Bologna, avendo comunque gli scontri diretti a proprio favore. L’Hotsand scenderà comunque in campo contro il Longbridge per vincere, onorare l’impegno, rimpinguare la propria classifica e distaccare ulteriormente le altre squadre.

«E’ stato un torneo, fino a questo momento, pieno di contraddizioni, da un punto di vista organizzativo e di struttura – dichiara il presidente Andrea Graziani – Troppa la differenza tra le squadre della ex A1 e della ex A2, ora chiamate a giocare in un campionato unico; confidiamo che la formula venga rivista per il prossimo anno. Poche partite, lunghe pause, come quella che ci porterà dal 31 luglio, ultima giornata del girone, al 27 agosto, data dell’inizio della fase finale della Coppa Italia». Ed è proprio da lì che la Hotsand ricomincerà, impegnata nella migliore delle ipotesi per 4 fine settimana serrati, con 3 partite per week end se si dovesse proseguire fino alla fine il cammino nella competizione. La vincitrice della Coppa Italia avrà di diritto un posto nella Champions League del prossimo anno.

«Noi faremo il nostro dovere per arrivare fino in fondo – chiude il presidente – ed onoreremo il campionato come sempre abbiamo fatto, poi ci metteremo a tavolino per discutere di formule diverse, insieme a tutte le altre società. L’unica cosa positiva di quest’annata sono stati gli esordi e la presenza ormai costante in prima squadra di giovani del vivaio, come Elia e Mattia Calcagni, Filippo Ripani, Tommaso Marinelli, Leonardo Pioli, Emanuele Bufalini; alcuni di loro hanno anche debuttato in campo, e questo ci rende molto felici e proiettati al futuro».

Sul diamante di via Cioci, sabato scorso, doppia vittoria contro un ottimo Bigmat Grosseto. 8 a 5 il punteggio di gara 1, quella dei lanciatori Afi e 7 a 1 il punteggio di gara 2, quella dedicata ai lanciatori stranieri. Partite sempre condotte con una certa sicurezza, senza mai correre grossi rischi, a parte qualche piccola distrazione. In gara 1 dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, ottime prove dei lanciatori Torres e Ciarla, che imbrigliano l’attacco grossetano, rispettivamente con 4 e 5 strike out, a fronte di una sola base ball concessa. In battuta sugli scudi Leonardo Splendiani, Ernesto Exposito e Anthony Cipolla, con una media rispettivamente di 500, 500 e 400.

In gara due solito stradominio dei lanciatori Frank Lopez e Leslie Nacar, autori rispettivamente di 11 e 4 strike out e nessuna base concessa. In fase di attacco Sebastian Garcia si attesta a quota 600, Leonardo Splendiani ed Anthony Cipolla a 500, Javier Lopez e Tanners Donnels a 400. Ora per i biancorossi un turno di riposo, prima dell’ultimo incontro il prossimo 31 luglio a Bologna. Poi il torneo osserverà una lunghissima pausa fino al 27 agosto, circostanza che rischia di compromettere tenuta atletica e concentrazione. Quindi il via allo strappo finale di 4 week, con 3 partite per volta. Obiettivo: la final four di Coppa Italia il 17 e 18 settembre. Appuntamento al campo il 27 di agosto contro la quarta classificata del girone F, avversaria che al momento non è stata ancora definita.

