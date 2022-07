Tutto pronto per “Appignavalon”,

il festival della fantasia

LA MANIFESTAZIONE dedicata a Comix, giochi di ruolo e Fantasy in programma il 30 e 31 luglio nel centro storico

18 Luglio 2022 - Ore 13:01 - caricamento letture

Un nuovo evento, dedicato a Comix, giochi di ruolo e Fantasy, in partenza ad Appignano il 30 e 31 luglio. E’ Appignavalon, festival della fantasia che trasforma il centro storico del paese in aree di interesse. Dal Comix ai games, dal palco al talk e al junior. In entrambi i giorni sarà visitabile una piccola fiera di settore e saranno aperti stand di food con hamburger dedicati ai super eroi. «Dopo questi anni difficili c’è voglia di leggerezza e bisogno di giocare – si legge nella nota degli organizzatori – e con il sostegno economico e il Patrocinio dell’Amministrazione comunale che ha sposato con entusiasmo l’idea e il supporto della Pro Loco guidata dalla presidente Carnevali, un gruppo di volontari locali ha ideato e messo in piedi una due giorni all’insegna del divertimento e totalmente gratuita». Sala giochi arcade, artisti del fumetto, mostre, interviste, presentazioni di libri per bambine e bambini e romanzi del genere Fantasy, giochi di ruolo da tavola e dal vivo, tornei, workshop, concerti, dj set, laboratori, mercatini, letture e passeggiate: insomma un weekend imperdibile per gli appassionati del genere e non solo. Per info cliccare qui per la pagina ufficiale su Facebook dove trovare anche i vari form per le iscrizioni ai laboratori e agli eventi.

