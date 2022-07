Polizia locale in prima linea

dalla lotta al Covid alla sicurezza:

«Grande lavoro di tutti gli agenti»

MACERATA - Una giornata di festa per la Municipale. Il sindaco Parcaroli annuncia di voler estendere gli encomi, nel futuro, anche ad altri dipendenti che si sono messi in luce per il loro lavoro (oggi premiati tre operai). Il comandante Danilo Doria: «La nostra attività ha visto crescere gli interventi legati al rafforzamento della cultura della legalità, alla vivibilità e all’affermazione di livelli di coesione sociale e convivenza civile». Annunciata la promozione a vice comandante di Fiorenzo Fiorani

18 Luglio 2022 - Ore 15:19 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi, foto di Fabio Falcioni

Un bilancio dei primi sei mesi di attività della Polizia locale nel giorno della sua festa ma anche l’occasione per la consegna di encomi agli agenti, riconoscimenti per la formazione professionale e per le attività svolte anche negli anni scorsi. Fin troppo piccola la sala consiliare del Comune per contenere i tanti agenti di Polizia locale presenti ma anche gli ospiti illustri che hanno accolto l’invito del comandante Danilo Doria ad essere presenti alla cerimonia.

«Non posso che elogiare l’operato della mia Polizia locale – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – dare questi encomi agli agenti, non solo di Macerata ma anche di comuni vicini, mi fa molto piacere e conferma come sia essenziale la collaborazione tra i territori che io sto portando avanti con tutti i miei colleghi. È bello lavorare tutti assieme e mettendo in sinergia le forze di cui disponiamo. Sono orgoglioso di dare oggi questi encomi: diamo un valore al lavoro che queste persone ogni giorno fanno. Dico che questi encomi dobbiamo estenderli, e lo prendo come impegno oggi, di dare questi riconoscimenti anche agli altri lavoratori del Comune: ci sono più di 300 persone che quotidianamente si impegnano per il bene della collettività ed è importante dargli questo riconoscimento. I dati del bilancio dell’attività della Polizia locale ci permettono di evidenziare il grande, puntuale e costante lavoro degli agenti del Corpo che, ogni giorno, sono impegnati nel garantire il controllo e la sicurezza di Macerata, sempre al fianco dei cittadini».

Mentre il presidente del consiglio comunale, Francesco Luciani, ha ricordato il grande sforzo organizzativo messo in campo dagli agenti in occasione dei festeggiamenti per il titolo di Macerata Città, l’assessore di riferimento del Corpo, Paolo Renna, ha sottolineato l’entusiasmo che gli operatori mettono ogni giorno nella loro attività al servizio dei cittadini.

«Sono due anni che come amministratore guido il comando – ha ribadito Paolo Renna- ed è per me motivo di grande orgoglio. Ogni giorno gli uomini e le donne della nostra Polizia locale svolgono un ottimo lavoro a presidio del territorio per garantire sicurezza e decoro in città rispondendo con passione alle direttive dell’amministrazione comunale. Abbiamo voluto fortemente questa festa, ritardata causa Covid, indica la considerazione che io personalmente ma tutta la giunta ha dell’operato degli uomini del comandante Doria. Dietro ai numeri che presentiamo oggi c’è il sudore e la fatica di questi agenti che rappresentano un’eccellenza per il nostro territorio».

L’impegno nei primi sei mesi del 2022 della Polizia locale ha avuto tre filoni soprattutto: quello degli incidenti stradali rilevati, della lotta all’abbandono di rifiuti e dei controlli Covid. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 139, le richieste di accesso agli atti per gli stessi 298. Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze 92, 218 i verbali emessi per veicoli in sosta in aree riservate ai residenti, 172 per aree carico e scarico, 32 per passaggi pedonali, 72 aree per disabili e 75 per soste su marciapiedi, le rimozioni di mezzi 173. Per ciò che concerne la tutela ambientale le violazioni accertate in materia di rifiuti sono state 55 e i controlli edilizi effettuati 28 mentre le segnalazioni, di varie tipologie, giunte al comando sono state complessivamente 3.587. I cantieri aperti in città sono 84 di cui 22 nel centro storico. Passando alle telecamere Ocr i servizi effettuati sono stati 80 e le violazioni accertate 217, con telelaser, rispettivamente 9 e 21. L’organizzazione dei servizi ha visto in azione il vigile di quartiere con 18 report mensili, i controlli serali, compresi quelli messi in campo per la movida, 206, 5 per altri Corpi, 244 per l’ordine pubblico, 10 anti droga e 720 per il Covid.

E a proposito di Covid le persone controllate sono state 57.520, quelle sanzionate 7 mentre gli esercizi controllati sono stati 14.388.

Il comandante Danilo Doria ha poi annunciato la promozione a vice comandante di Fiorenzo Fiorani che dopo tanti anni di onorata carriera raggiunge questa carica dove era già operativo l’altro vice Fabrizio Calamita.

«I risultati conseguiti – ha detto Danilo Doria – grazie allo sforzo, alla disponibilità e alla professionalità di tutti gli agenti che costantemente offrono il loro supporto improntato alla crescita del lavoro di squadra. Attività che ha visto crescere interventi legati al rafforzamento della cultura della legalità, alla vivibilità e all‘affermazione di livelli di coesione sociale e convivenza civile. Vorrei inoltre sottolineare che è stato un semestre che ha visto gli agenti impegnati in corsi di formazione per la cosiddetta gestione situazionale, un importante momento di crescita professionale che ha fornito strumenti indispensabili per affrontare le circostanze che possono accadere quotidianamente nel corso della nostra attività lavorativa. E infine voglio ringraziare i componenti delle varie associazioni di protezione civile sempre disponibili e al nostro fianco».

La festa della Polizia locale è stata l’occasione anche per consegnare da parte dell’amministrazione comunale, encomi e riconoscimenti agli agenti per merito nell’espletamento delle attività di servizio svolte.

Gli encomi sono andati al commissario Fiorenzo Fiorani, al sostituto commissario Walter Vallesi all’ispettore Lorella Martinelli, agli assistenti Attilio Bonito, Claudia Partesani ed Emanuele Di Donato e agli agenti Samanta Tirocchi e Riccardo Martiri, per aver accertato, dopo accurate indagini, che diversi veicoli erano privi di assicurazione e che i proprietari erano stati tutti vittime di truffe assicurative.

Inoltre, encomi sono stati consegnati al dirigente superiore Danilo Doria, al commissario Fabrizio Calamita, al sostituto commissario Ilaria Ferranti, ai vice ispettori Fabrizio Cartuccia e Giovanna Coppari, al sovrintendente capo Luca Toso e alla Polizia Locale di Corridonia e Camerino per essere riusciti, per un incidente stradale con esito mortale, risalendo all’autore dell’investimento e a ricostruire la dinamica dell’incidente.

E ancora al dirigente superiore Danilo Doria, al commissario Alessandro Crescenzi, al sostituto commissario Maria Pia Marrocchella e all’ispettore Giuseppe Battista e lettera di riconoscimento a Catiuscia Graziosi e alla Polizia locale di Civitanova, per aver gestito con “accuratezza, spirito investigativo, eccezionale precisione e riservatezza nel compimento degli atti relativi a personale indagato di truffa aggravata e continuata”.

Oltre agli encomi è stato conferito formale riconoscimento per lodevole servizio agli operai che si occupano della segnaletica Carlo Ponzanesi, Michele Vigoni e Massimo Mercuri perché ad ogni richiesta, si sono dimostrati sempre disponibili effettuando il lavoro con precisione e scrupolo, dando un contributo fondamentale per la riuscita degli eventi e delle manifestazioni collaborando fattivamente per garantire la sicurezza dei cittadini anche durante situazioni di emergenza dovute a calamità naturali.

Stesso riconoscimento è andato al sovrintendente Laura Damen, agli agenti Riccardo Martiri, Riccardo Maroni e Samuele Pantanetti che si sono distinti per il senso civico e per la particolare sensibilità nell’aver aiutato un anziano disorientato e in apparente stato confusionale ad accompagnarlo, dopo essere riusciti a identificarlo, nella propria abitazione e ad acquistare a proprie spese, cibo e beni di prima necessità. Riconoscimenti sono stati espressi anche per i vice ispettori Riccardo Smorlesi e Rachele Acquaticci che, nello svolgimento del servizio alla centrale operativa, sono un punto di riferimento fondamentale per i colleghi, la cittadinanza e le altre forze dell’ordine. Infine premiati tutti gli agenti che hanno partecipato al corso di formazione professionale ‘Mastery’ tenuto da Remo Grassetti per la gestione situazionale.

Presente alla festa della polizia locale l’intera giunta, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani poi tante autorità tra cui il questore Vincenzo Trombadore, in rappresenta del Prefetto la vice Maria Giulia Minicucci, Rosaria Del Balzo Ruiti presidente Cri, il sostituto procuratore Enrico Riccioni, il comandante della Polizia stradale Tommaso Vecchio e quello della Guardia di Finanza Ferdinando Falco, Roberto De Paoli comandante della Compagnia dei carabinieri di Macerata, la consigliera regionale Anna Menghi ed Enrico Ruffini presidente dell’Aci Macerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA