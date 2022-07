Ottomila euro alla biblioteca

«Compreremo fumetti, manga

e libri per i più piccoli»

RECANATI - Finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il sostegno all'editoria libraria. Alla "Bonacci Brumonti" continuano le aperture serali

18 Luglio 2022 - Ore 14:27 - caricamento letture

Ancora una volta Recanati “Città che legge” è riuscita a intercettare un nuovo finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’acquisto dei libri e sostegno all’editoria libraria per la Biblioteca Comunale “M.A. Bonacci Brunamonti”.

«Siamo molto felici per questo nuovo riconoscimento del Ministero – ha dichiarato l’assessora alle Culture Rita Soccio- Quest’anno il contributo che ci hanno assegnato è stato quello massimo di 8.732,17 euro, una conferma del felice percorso che abbiamo intrapreso nella valorizzazione e promozione della lettura per tutte le età. Con questo contributo andremo ad incrementare la sezione dei più piccoli del progetto “Nati per leggere” a cui teniamo particolarmente per stimolare lo sviluppo cognitivo, affettivo e interpersonale delle bambine e dei bambini insieme ai genitori. Pensiamo anche agli adolescenti e non solo, con l’acquisto di fumetti e manga per incrementare la sezione aperta lo scorso anno. Una sezione dei fumetti partita come scommessa che sta riscuotendo un grande successo tanto da poter dire di aver raggiunto l’obiettivo preposto di esse riusciti a far frequentare la biblioteca anche a quei ragazzi e ragazze che non sarebbero mai venuti, così come molti adulti che amano questo genere. Con il finanziamento saranno inoltre acquistati anche romanzi e libri di ultima uscita per i nostri numerosi e abituali lettori».

La Biblioteca Comunale di Recanati offre anche aperture serali “Sere in Biblio”, tutti i martedì di luglio e agosto si organizzano iniziative e laboratori rivolte alla cittadinanza e ai turisti che entrano piacevolmente incuriositi di trovare una biblioteca aperta di sera.

Dopo il suggestivo spettacolo di danza della scuola Ludart che ha aperto le “Sere in Biblio” e il laboratorio artistico con la carta organizzato da Recanati & Restauro, tra i prossimi appuntamenti serali segnaliamo domani 19 luglio alle 21,30 “Le letture della buona notte” dedicate ai bambini e bambine da 0 a 6 anni con le famiglie e martedì 2 agosto “Caccia alla Musica”, letture e animazione musicale per bambini e bambine dai 3 anni in su a cura delle volontarie di Nati per la Musica.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca al 0719740021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA