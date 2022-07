Macsi festival, i biglietti

anche all’ufficio turistico

MONTECASSIANO - Mercoledì 27 luglio aprirà la rassegna Stefano Massini, reduce dal trionfo ai Tony Awards con “Quando sarò capace di amare-Massini racconta a Gaber”, unica tappa nelle Marche. In cartellone anche Paolo Fresu e Vito Mancuso

Da oggi i biglietti per gli spettacoli in cartellone del Macsi festival saranno in vendita anche all’Ufficio turistico di Montecassiano in corso Dante Alighieri, 1. Per assistere agli appuntamenti con i big della musica, del teatro e della filosofia ora si potrà acquistare il titolo di ciascuno spettacolo direttamente all’ufficio turistico comunale. Si tratta di un’iniziativa ideata per offrire un’alternativa a chi preferisce l’acquisto direttamente a uno sportello (resta naturalmente in vigore anche l’opzione di acquisto su Ciaotickets).

Gli appuntamenti si terranno tutti nella splendida cornice di piazza Unità d’Italia alle 21.30: mercoledì 27 luglio si parte con Stefano Massini che dopo l’incredibile trionfo ai Tony Awards, con “The Lehman Trilogy”, dove ha conquistato cinque premi su otto nomination (miglior opera teatrale, miglior regia con l’inglese Sam Mendes, miglior progettazione luci e scenografia, miglior attore protagonista con l’inglese Simon Russell Beale), arriva a Montecassiano. Lo spettacolo “Quando sarò capace di amare – Massini racconta a Gaber” che apre il Macsi festival è l’unica tappa nelle Marche. È un grande omaggio a Gaber che Massini fa accompagnato da un gruppo di musicisti provenienti da ogni parte del mondo e riuniti nell’Orchestra multietnica di Arezzo.

Giovedì 4 agosto l’appuntamento è con uno dei più grandi jazzisti al mondo, Paolo Fresu impegnato nel trio con Dino Rubino e Marco Bardoscia in una serata nel segno della grande musica. A concludere il festival domenica 7 agosto, sarà il professore Vito Mancuso con la presentazione del suo ultimo libro “La mente innamorata”, in un viaggio che sarà una lezione tra ragione e irrazionalità. È invece a ingresso gratuito il concerto de “Le Nuvole” sabato 6 agosto che porterà tra le vie del borgo la musica di Fabrizio De Andrè. L’Ufficio turistico di Montecassiano è aperto tutti i giorni con orario 10 – 12 e 16 – 18.30. Per info 0733.290483.

