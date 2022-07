Incidente con la smerigliatrice:

si amputa un dito

CORRIDONIA - Un uomo è rimasto ferito mentre faceva dei lavori a casa. Portato a Torrette in eliambulanza

18 Luglio 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Si amputa un dito della mano mentre usa la smerigliatrice, l’infortunio è avvenuto a Corridonia intorno alle 15,40 di questo pomeriggio. Il ferito, un uomo, trasportato all’ospedale di Torrette dove si spera che i chirurghi possano salvargli il dito. L’incidente è avvenuto in una abitazione, l’uomo stava facendo qualche lavoro utilizzando la smerigliatrice quando c’è stato l’infortunio. Sul posto è subito intervenuto il 118 e gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per trasportare il prima possibile il ferito in sala operatoria nel reparto specialistico di Torrette.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA