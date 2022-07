Recanatese, ecco il portiere Fallani

e il difensore Longobardi.

Fissato il test contro l’Ascoli

SERIE C - La società conferma gli under Francesco Somma e Samuele Meloni e l'estremo difensore Remo Amadio. Sabato 30 luglio la prestigiosa amichevole a Porto San Giorgio

15 Luglio 2022 - Ore 15:58 - caricamento letture

La Recanatese ufficializza gli arrivi del portiere Mattia Fallani e del difensore Gianluca Longobardi. Conferme, invece, per gli under Francesco Somma e Samuele Meloni e l’estremo difensore Remo Amadio. Sono 14, dunque, i confermati del gruppo che ha ottenuto la storica promozione in Serie C.

Mattia Fallani, portiere toscano del 2002, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Nel 2018 passa alla Spal, quindi al Palermo, in Serie D e poi in C. Nell’ultima stagione con il Grosseto, nello stesso girone dove dovrebbe essere inserita la Recanatese, come secondo portiere. Gianluca Longobardi è un difensore del 2003. Nato a Pescara, 185 centimetri, ha svolto tutta la trafila con il Pescara fino alla Primavera per poi essere aggregato alla formazione maggiore. Francesco Somma, difensore nato nel 2003 di Castellammare di Stabia, cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha indossato la maglia del Sorrento in Serie D prima di arrivare alla Recanatese. Nella scorsa stagione 27 presenze con la squadra di mister Pagliari. Samuele Meloni, altro 2003, scuola Roma, è arrivato a Recanati a metà della scorsa stagione che aveva iniziato con il Fiuggi. Remo Amadio, 35 anni, vanta una lunga carriera con Pescara, Cassino, Rosetana, Pineto, Giulianova e quattro stagioni in Romania, tre in Serie B ed una nella massima serie, con il Cfr Clui.

In definizione il programma di allenamenti congiunti e amichevoli. Primo test a Sefro, sede del ritiro (dal 22 luglio), mercoledi 27 luglio, alle 18,30, contro una rappresentativa locale. Sabato 30 luglio, alle 17,30, a Porto San Giorgio, su invito della locale amministrazione comunale, test di prestigio contro l’Ascoli. Sabato 6 agosto la Recanatese sarà sul campo della Vigor Senigallia, mercoledì 10 agosto a Pineto, sabato 13 agosto a Pesaro. Il calendario può subire aggiustamenti e modifiche.

Terminata la prima settimana del Reca Summer Camp, dedicato ai bambini. Grande entusiasmo da parte dei piccoli calciatori e delle famiglie per l’ottima organizzazione coordinata da Melissa Papa e Mirko Giulianelli. Con i ragazzi Melissa Papa, i mister Andrea Pierini e Alessandro Leita, Filippo Papa. Lunedi scatta la seconda settimana.

