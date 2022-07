Il musicologo di Unimc in Cina:

esporta il modello “audiotattile”

MACERATA - Il docente Vincenzo Caporaletti ha partecipato al convegno internazionale “Musica tradizionale della via della seta e scambio interculturale”

15 Luglio 2022 - Ore 17:07 - caricamento letture

Vincenzo Caporaletti, musicologo del Dipartimento Studi umanistici dell’Università di Macerata, ha partecipato al convegno internazionale “Musica tradizionale della via della seta e scambio interculturale” (“Traditional silk road music and intercultural exchange”), che si è tenuto in Cina all’Università di Henan a Kaifeng, come unico professore italiano di materie musicologiche. All’evento, Caporaletti ha parlato del rapporto tra patrimonio culturale e innovazione nella musica tradizionale attraverso il modello interpretativo “audiotattile”, basato sulla teoria elaborata dal docente stesso delle Musiche Audiotattili, suscitando grande interesse da parte degli studiosi cinesi. È un’importante attestazione del valore della ricerca musicologica condotta nell’ateneo, tanto che sono in corso dialoghi con i conservatori di Fermo e Pescara per la costituzione di un centro interuniversitario di ricerca musicologica.

Vicenzo Caporaletti, definito dal giornalista Fabio Macaluso “tra i massimi studiosi del carattere estemporaneo della musica”, musicologo, musicista, compositore, dirige il Centro di ricerca internazionale sul jazz e le musiche audiotattili della Sorbona. I suoi interessi scientifici spaziano dalle culture tradizionali alla musica d’arte occidentale, fino al jazz, al rock e alla world music.

© RIPRODUZIONE RISERVATA