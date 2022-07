Gli anni Venti e Trenta a Palazzo Ricci

in quadri, auto d’epoca e foto

«Per evitare corsi e ricorsi storici»

MACERATA - Taglio del nastro per Quattro nel Novecento, evento estivo della Fondazione Carima, che mette a dialogo le opere di Primo Conti, Francesco Messina, Betto Tesei e Diego De Minicis con gli scatti di Balelli e la musica di Liviabella. Il curatore Roberto Cresti: «L'obiettivo è suscitare memoria in un tempo che informa ma non forma»

15 Luglio 2022 - Ore 19:49 - caricamento letture

di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

E’ la concretezza l’elemento caratterizzante di Quattro nel Novecento, mostra estiva della Fondazione Carima, inaugurata questo pomeriggio nelle sale di Palazzo Ricci a Macerata. Gli anni Venti e Trenta rivivono in quadri, busti, sculture ma c’è anche un’auto d’epoca che sembra pronta a far sentire il suo rombo, un pianoforte a coda originale, un raffinato abito da donna, in foto e manifesti pubblicitari dell’epoca.

Una esposizione di gran classe in cui le opere di Primo Conti e di Francesco Messina, dello jesino Betto Tesei e del petriolese Diego De Minicis sembrano incastonati come pietre preziose in una perfetta struttura data anche dalle foto del fondo Balelli e dalla musica di Lino Liviabella. Tante le opere che viene voglia di toccare, i volti che si vorrebbe quasi accarezzare e nature morte dalle quali sembra di poter tranquillamente sfilare una prugna o un’arancia.

Una mostra che richiama un’epoca spensierata ma che fa riflettere come ha ricordato il vescovo Nazzareno Marconi ricordando la teoria dei corsi e ricorsi storici di Giambattista Vico: «In quegli anni si viveva con leggerezza ma si stava preparando la seconda guerra Mondiale. Il passato ci insegna come questo non può essere un tempo angoscioso ma neanche spensierato e quello che sappiamo ci può servire per evitare corsi e ricorsi storici. Anche perchè sbagliare umano, perseverare diabolico e guardando i tg di oggi il dubbio viene».

«L’obiettivo – ha continuato il professor Roberto Cresti, direttore artistico del museo e curatore della mostra – è suscitare memoria in un tempo che informa ma non forma».

«Si tratta di un evento espositivo che è stato reso possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tanti soggetti pubblici e privati – ha precisato la Presidente Rosaria Del Balzo Ruiti – che hanno compreso l’obiettivo finale perseguito dalla Fondazione Carima, vale a dire la promozione del nostro territorio attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale, che è rappresentato in particolar modo dalle opere degli artisti marchigiani Betto Tesei e Diego e Minicis. Ha tagliato il nastro il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il secondo catalogo della collana editoriale “Quaderni di Palazzo Ricci”. L’esposizione Quattro nel ‘Novecento’ sarà visitabile gratuitamente dal 16 luglio al 2 ottobre.

ORARI DI APERTURA dal martedì al sabato 16 – 19, domenica e festivi 10 – 13 e 16 – 19, lunedì chiuso. Visita libera gratuita

© RIPRODUZIONE RISERVATA