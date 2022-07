«Emergenza cinghiali,

basta giochi politici sulla pelle

degli agricoltori e dei cittadini»

PROTESTA a Roma degli assessori regionali dell'agricoltura contro il ministero della Transizione Ecologica che di fatto blocca la possibilità dei territori di dare risoluzione al sovrannumero degli ungulati. Carloni: «Non è con il falso ecologismo che si risolvono i problemi»

14 Luglio 2022

«Non è con il falso ecologismo che si risolvono i problemi degli agricoltori». E’ netta la presa di posizione del vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni che appoggia la manifestazione che ha visto a Roma tutti gli assessori regionali dell’agricoltura protestare contro il ministero della Transizione Ecologica che «di fatto blocca la possibilità dei territori di dare risoluzione al sovrannumero degli ungulati».

Carloni sottolinea: «È grave che una parte del parlamento nazionale e delle Commissioni, soprattutto a guida del Movimento 5 Stelle, ostacoli l’approvazione di un decreto condiviso tra le Regioni e il Ministero della transizione ecologica, sul quale anche altri Ministeri competenti concordano. A distanza di due mesi è giunto il momento di decidere e assumersi le responsabilità. Abbiamo sostenuto convintamente l’assessore del Veneto, il leghista Federico Caner, coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, che ha indetto una giornata di protesta a Roma, affinché la politica non si sovrapponga alle ragioni tecniche, alle questioni amministrative e al buonsenso nella gestione dei problemi, in questo caso quello dei cinghiali». L’assessore precisa: «C’è un ampio consenso trasversale, tra tutti gli amministratori delle Regioni, espressioni di coalizioni politiche diverse, sulla necessità che la bozza del decreto interministeriale di modifica all’articolo 19 della legge 157 del 1992, possa concludere il suo iter e venga emanato – afferma Carloni – questo decreto contiene due questioni attese dal territorio: l’ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità, da parte delle Regioni, di effettuare piani di controllo e selezione nelle aree protette. È ora che l’iter del provvedimento riprenda il suo corso, per risolvere un’emergenza nazionale, già ampiamente fuori controllo».

