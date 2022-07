Cambio tra i consiglieri,

Minciacca al posto di Castignani

MORROVALLE - Il cambio legato alle dimissioni di Matteo Castignani: «Una decisione che è maturata nel corso degli ultimi mesi, ho sentito venir meno quello slancio e quella voglia di fare con cui ho affrontato sempre la mia esperienza»

14 Luglio 2022 - Ore 18:43 - caricamento letture

Matteo Castignani lascia il consiglio comunale, al suo posto Lorenzo Minciacca. Cambio in assise a Morrovalle. Dopo le dimissioni che ha presentato Castignani nelle scorse settimane. Nella seduta di consiglio di domani sera (21,15, auditorium San Francesco) sarà ratificata la sostituzione. Ieri mattina Castignani e Minciacca hanno incontrato il sindaco Andrea Staffolani nel suo ufficio per un momento di saluto e un ideale “passaggio di consegne”.

«Una decisione che è maturata nel corso degli ultimi mesi – commenta Castignani – non ho sentito venir meno quello slancio e quella voglia di fare con cui ho affrontato sempre la mia esperienza e con essa due principi che ritengo fondamentali nell’azione politica: la presenza al fianco dei cittadini e la passione, elementi senza i quali non riuscirei a dare al massimo il mio contributo. Per questo ho ritenuto opportuno fare un passo indietro».

«Matteo mi ha spiegato le motivazioni della sua decisione, gli avevo chiesto di prendersi un po’ di tempo per rifletterci ma è risoluto nella sua scelta, che quindi siamo costretti con dispiacere ad accettare – afferma Staffolani – ha dato tanto all’amministrazione comunale nella giunta Montemarani nel ruolo di assessore ed è stato comunque importante nel suo ruolo di consigliere in questi primi mesi del mio mandato. Lo ringrazio di tutto, confermandogli che se e quando ritroverà gli stimoli giusti le porte saranno sempre aperte per lui. Al suo posto entra Lorenzo che è un ragazzo che ha qualità e voglia di fare: gli faccio il mio in bocca al lupo, c’è tanto da fare per realizzare la nostra idea di città e c’è bisogno del contributo di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA