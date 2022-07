Città dei bambini e delle bambine,

nuovo logo e pagina web

sul sito del Comune

MACERATA - Riunione dell’Osservatorio comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti nella sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti. E' iniziata la fase operativa dell'organismo

11 Luglio 2022 - Ore 13:40 - caricamento letture

Nuovo logo ufficiale e pagina web dedicata per la Città dei bambini e delle bambine al centro della nuova riunione dell’Osservatorio comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti che si è tenuta nei giorni scorsi nella sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti a Macerata.

«L’organismo è entrato dunque nella fase operativa – si legge in una nota dell’amministrazione – grazie alla quale inizia a delinearsi l’attività dell’Osservatorio alle prese con la progettazione fattiva delle varie azioni da mettere in campo, con il coordinamento dell’assessorato all’Istruzione di Katiuscia Cassetta e della coordinatrice pedagogica Marzia Fratini».

L’incontro si è aperto con la presentazione del logo ufficiale che caratterizza l’intero progetto, frutto di rielaborazioni condivise dai vari componenti dell’Osservatorio, e la pagina web dedicata che si trova nel sito del Comune di Macerata www.comune.macerata.it dove si possono trovare informazioni dettagliate sul progetto stesso e sull’Osservatorio e che verrà aggiornata di volta in volta con le iniziative che verranno organizzate e realizzate.

E a proposito del logo l’assessore Cassetta interviene affermando che «avere un logo che identifica il progetto non è parte secondaria come non lo è dedicare al progetto una sezione del sito del Comune, sono modi per prendere coscienza da parte di tutti delle progettualità che stiamo attivando. Una comunità che pian piano prenderà coscienza di una sensibilità nuova, fattiva, concreta, reale a beneficio delle nuove generazioni e ci auguriamo dell’intera comunità»

I lavori sono proseguiti con il report delle attività promosse nei mesi scorsi e che hanno riguardato l’invio alle scuole della città della comunicazione sull’avvio del Consiglio dei bambini e delle bambine, previsto per il prossimo anno scolastico, e la programmazione, per l’8 settembre, di un incontro sul tema “La scuola delle bambine e dei bambini. La scuola della partecipazione e dell’autonomia promessa dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia” con Francesco Tonucci, ricercatore associato dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano e responsabile del progetto internazionale ‘La città delle bambine e dei bambini’. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Zeroseiup.

Il tavolo dell’Osservatorio è passato poi a vagliare idee e proposte per la festa inaugurale, come suggerisce il manuale del progetto, che verrà organizzata a novembre per l’avvio del Consiglio dei bambini e delle bambine.

La riunione si è conclusa con la proposta dei componenti dell’Osservatorio presenti – l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, Andrea Marangoni dell’associazione Piombini Sensini, Mirella Staffolani pediatra neonatologa, Alessandro Battoni dell’associazione Gruca onlus, Laura Copparoni referente dell’Istituto comprensivo Mestica, Floriana Carletti dell’Istituto comprensivo Dante Aligheri e Valentina Verzola dell’associazione Ut Re Mi onlus – di lavorare insieme alla definizione e stesura delle linee d’indirizzo per la concessione di patrocinio alle iniziative dedicate all’infanzia, da offrire come documento consultivo all’Amministrazione comunale a tutela e promozione dei diritti per l’infanzia affinché si crei una certa sensibilità, sia a livello amministrativo, che associativo e si possano integrare iniziative diverse con un senso di comunità educante condiviso e coordinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA