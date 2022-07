“Ci sto! Affare fatica!”,

ragazzi e ragazze di Appignano

indossano la maglia rossa

IL GRUPPO si è riunito nell’area verde del Coppo e collaborerà con alcuni volontari per la manutenzione e l’abbellimento di arredi urbani del paese

Si è riunita stamattina nell’area verde del Coppo la squadra di ragazzi e ragazze appignanesi che da oggi collaborerà con alcuni volontari per la manutenzione e l’abbellimento di arredi urbani del paese. «Li riconoscerete dalla maglietta rossa, che indosseranno da oggi, del progetto “Ci sto! Affare fatica!”, a cui il Comune di Appignano ha aderito con entusiasmo e convinzione», si legge in una nota dell’Ente.

«Un progetto davvero interessante e importante per trasmettere alle nuove generazione il senso della partecipazione attiva e dell’amore per il proprio paese che parte anche dal prendersi cura di quelli che sono beni comuni – afferma l’assessora alle politiche sociali Silvia Persichini – . Ho voluto ringraziare di cuore i ragazzi che hanno aderito, a loro va sicuramente il riconoscimento di essersi messi in gioco con ironia, voglia di fare e di stare insieme. Un ringraziamento speciale va ai volontari del nostro paese che li accompagneranno in questa avventura, sono sicura che sapranno trasmettere, oltre alle proprie personali competenze, anche quel senso di attenzione, di generosità e di altruismo che li contraddistingue». Le attività partiranno dal Coppo, fino a raggiungere alcuni giardini pubblici del paese. «Ci auguriamo che da questa esperienza possa nascere davvero un nuovo modo di vedere ciò che il nostro paese offre e mette a disposizione e, prendendosene cura, cresca quel senso di appartenenza e di attenzione verso ciò che ci circonda. Grazie ragazzi, il vostro impegno e il vostro entusiasmo sono luce per il futuro della nostra comunità», conclude il Comune.

