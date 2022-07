Atletica Avis in grande spolvero,

un luglio ricco di soddisfazioni

MACERATA - Tutti i risultati dei portacolori della società del capoluogo, in evidenza Ndiaga Dieng e Federico Vitali

11 Luglio 2022 - Ore 09:21 - caricamento letture

Un luglio scoppiettante per l’Atletica Avis Macerata iniziato con un grande 1500 a Foligno che ha visto Ndiaga Dieng migliorare il Record Europeo Fisdir con il tempo di 3’51”59, in una gara di assoluto livello. L’atleta, bronzo alle Parolimpiadi di Tokio proprio nei 1500 è in partenza per le Virtus European Regional Games di Cracovia, in programma dal 16 al 24 luglio, dove sarà tra i protagonisti della manifestazione.

Rieti ha ospitato i Campionati Italiani Junior con un Federico Vitali in grande spolvero. Nella prima giornata il forte ottocentista avisino, iscritto alla gara con l’ottavo tempo assoluto, il recente 1’52”38 di Ancona, impegnato nella seconda batteria dei m. 800 con l’ accesso alla finale riservato ai primi tre classificati, ha corso una gara veramente rocambolesca, passando il turno, come terzo classificato, per un solo centesimo; a volte l’eccessiva sicurezza può giocare brutti scherzi.

In finale però il bravo mezzofondista di Cingoli ha invece fatto la gara perfetta con un primo giro insieme agli atleti di testa, ragazzi di livello assoluto, e un passaggio ai 400 in 53”43, ottimo per lui e nel secondo giro ha tenuto il ritmo dei primi fino ai 200 finali difendendo un bellissimo quarto posto in 1’51”80 che rappresenta il nuovo record sociale junior; il precedente apparteneva a Matteo Silenzi, già campione italiano allievi, dal 1985, ben trentasette anni fa. E’ un quarto posto di peso tenendo conto che i primi tre: Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro e Gabriele Angiono sono in partenza per i Campionati del Mondo junior di Calì (BO) perché in possesso del minimo di partecipazione. Vitali già nel 2020 ha partecipato al campionati italiani allievi sempre a Rieti, vincendo la sua batteria e agguantando un bel quinto posto in finale in 1’54”91. Poi lo scorso anno un infortunio ha frenato la sua attività, ma l’atleta ha saputo superare il periodo difficile e riproporsi come uno dei più promettenti mezzofondisti italiani.

All’Helvia Recina l’Atletica Avis Macerata ha organizzato una brillate edizione del Trofeo Città di Macerata – 30^ Edizione che ha visto il club biancorosso aggiudicarsi la classifica di squadra riservata al settore giovanile, davanti alla Collection San Benedetto e alla Libertas Arcs Perugia. La manifestazione è stata anche l’occasione per completare la classifica per il campionato di società assoluto con l’acquisizione di alcuni fondamentali risultati come quello di Emanuele Salvucci, il forte giavellottista dell’Avis ha scagliato l’attrezzo a 64.41 vincendo la gara, con Giovanni Stella Fagiani secondo a m. 53,27, come i 400 ostacoli corsi da Simone Coppari in 59”94 pur essendo allievo, e il buon progresso di Riccardo Ricci che si è portato a m. 13,02 nel triplo ma che nel fine settimana a Teramo si è migliorato di nuovo nel lungo con m. 6,69, dimostrando di avere talento anche per i salti in estensione. Buona anche la prova di Libero Samuele Marino nei m. 5000 dove l’atleta, ancora allievo ha ottenuto 16’36”05 e di Chiara Menotti nei 200 corsi in 26”01. Fra le cadette buona prova di Beatrice Cippitelli nei 300 ostacoli seconda in 50”43 mentre nei cadetti bravo nei 1000 Marcel Provenziani, secondo, con un bel progresso in 2’51”82. Vittoria fra le ragazze di Beatrice Stagnaro nel vortex con m. 34,81; la stessa, il giorno successivo a Fabriano, ha ottenuto un significativo m. 1,47 nell’alto.

Cresce ancora la cingolana Rachele Tittarelli nel nel salto con l’asta dove, dopo aver uguagliato il suo personale a Milano in occasione ai Campionati Italiani allieve con m. 3,40, confermarsi fra le finaliste con un bel sesto posto, è riuscita questa settimana a superare m. 3.45 vincendo il 2° Meeting di Foligno. Nella stessa gara fra le cadette Bianca Sulzer ha superato i m. 2.60 del nuovo personale dopo aver migliorato, anche lei a Fabriano, il suo personal best negli 80 ostacoli con 12”45. Sempre a Foligno bel progresso nella gara dei m. 2000 di Nicolò Rubini che è sceso a 6’12”31, con Giovanni Ruzzu a 6’29”43 e Marcel Provenziani che si è portato a 6’29”97. A questi risultati va aggiunto uno strepitoso 10”51 nei 100 metri di Lorenzo Angelini nel Tolentino Sprint; è stupefacente come l’atleta nella sua maturità (nato nel 1992) riesca ancora a progredire con risultati di valore nazionale. Nella stessa manifestazione brava anche Sofia Stollavagli nei 100 piani femminili corsi in 12”18.

(foto di Maurizio Iesari e Massimo Mozzoni)

