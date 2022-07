Anthropos sempre a medaglia,

i risultati dei campionati italiani

I TITOLI portati a casa dalla società di Civitanova nella manifestazione nazionale Paralimpica di atletica: Assunta Legnante come sempre protagonista

11 Luglio 2022 - Ore 13:48 - caricamento letture

Si sono conclusi domenica, allo stadio Daciano Colbachini di Padova, i campionati Italiani Paralimpici di Atletica organizzati dalla Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). L’Anthropos presentava numerose defezioni tra i suoi qualificati, ma i risultati sono stati eccellenti.

Assunta Legnante ha alzato il livello nel Getto del Peso con la misura di 15,38 aggiudicandosi il titolo italiano, poi bissato nel disco con la misura di 37,25 metri.

Tris di titoli nazionali per il neo arrivato in casa Anthropos, Andrea Mattone, che nel salto in alto, nel lungo e nel triplo categoria T20 ha sbaragliato tutti i rivali di categoria.

Non è stato da meno Matteo Cappelletti, che nella categoria T43, dopo l’argento nel lungo, si è aggiudicato il titolo nei 100m e, con tanto di primato italiano, nei 200m (27”93).

Raffaele Di Maggio si è confermato lo sprinter più forte nella categoria T20 con la doppietta nei 100m e nei 200m.

Grande rientro post infortunio per Gabriele Fella con il titolo italiano nel lancio del giavellotto.

Annamaria Mencoboni, categoria T12, con la guida Nicholas Chiesi ha ribadito di essere la più forte nel salto in alto aggiudicandosi il titolo.

Fausto Morlacco si è messo al collo tre medaglie con i due argenti nel getto del peso e nel lancio del disco, categoria F13, e l’oro nel lancio del giavellotto.

Jonatha Riderelli si è aggiudicato 2 bronzi nel lancio del giavellotto e nel getto del peso categoria F34.

Enrico Mario Benes è salito sul secondo gradino del podio nel lancio del giavellotto.

Al seguito del gruppo a Padova c’erano il tecnico Anthropos, membro dello staff federale, Roberto Minnetti e la guida Mirian Della Longa.

Gabriele Fella: «La trasferta in terra padovana mi ha dato due grandi soddisfazioni. La prima è aver portato a casa dopo un bel calvario il mio primo titolo con la casacca Anthropos e la seconda la consapevolezza che piano piano sto tornando ai livelli di una volta, anzi ancora più forte di prima». Assunta Legnante: «Peccato per la gara di disco dove pensavo di fare molto di più, però se penso che fino a pochi anni fa quella fatta oggi era quasi misura da record europeo va bene così. Per quanto riguarda il peso, invece, sono contentissima perché finalmente ho superato di nuovo i 15 m. Gli obiettivi importanti ci saranno l’anno prossimo con i Mondiali». Il presidente Nelio Piermattei: «Non avevo dubbi sui risultati in quanto il gruppo, pur non numeroso, era composto da campioni che sanno dare il massimo in gara. Ora, finiti i campionati individuali ci concentriamo sulle finali dei campionati di squadra».

