Imballaggi in acciaio,

ogni cittadino di Porto Recanati

ne ha raccolti quasi due chili in 6 mesi

DIFFERENZIATA - Il consorzio Ricrea ha conferito alla Città uno speciale riconoscimento. Premiato anche il Cosmari

9 Luglio 2022 - Ore 14:35 - caricamento letture

Raccolta di imballaggi in acciaio, i residenti di Porto Recanati sono campioni. A dirlo il consorzio Ricrea che ha conferito alla Città di Porto Recanati uno speciale riconoscimento: la raccolta annua di imballaggi in acciaio nei primi 6 mesi del 2022 è cresciuta di 1,78 kg per abitante. Le proiezioni del 2022, con un totale di 570 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolti, evidenziano inoltre un aumento del 3,07% rispetto al 2021.

«Far conoscere agli italiani – si legge in una nota del consorzio – le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento lungo le spiagge e nei porti delle principali località balneari: è questo il focus della campagna itinerante estiva “Cuore Mediterraneo”».

La seconda tappa del tour è stata sul litorale adriatico: a Porto Recanati, l’inviata speciale Alice ha incontrato bagnanti e diportisti per conoscere le loro abitudini invitandoli a scoprire i vantaggi di una corretta raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona, sono infatti amici del mare e dell’ambiente. Inoltre proteggono i cibi dagli agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, la qualità e le proprietà nutritive, per questo sono considerati casseforti ideali per custodire le migliori specialità alimentari mediterranee. Anche in vacanza perciò, gli imballaggi in acciaio devono essere conferiti nell’apposito contenitore, seguendo le regole del comune di villeggiatura.

«Promuovere l’importanza di un corretto conferimento degli imballaggi in acciaio è una missione che non perdiamo mai di vista, nemmeno in estate. Da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito, l’acciaio è protagonista di una reale economia circolare – spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea -. L’Italia rappresenta un’eccellenza europea nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e anche Porto Recanati fa la sua parte grazie all’impegno sinergico del Comune, di Cosmari e di tutti i cittadini».

«Questo importante riconoscimento, oltre che all’impegno della nostra Amministrazione comunale va condiviso con tutti i cittadini e i turisti che nel periodo estivo trascorrono nel nostro Comune le loro vacanze estive, rispettando e impegnandosi nella raccolta differenziata e nel riciclo dei rifiuti – ha sottolineato soddisfatto il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini – con l’impegno di tutti vogliamo migliorare ulteriormente la vivibilità, l’immagine e l’ambiente della nostra città».

Oltre al Comune, Ricrea ha premiato Cosmari Srl che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio e della loro selezione per l’avvio al riciclo.

«Da sempre grazie al lavoro sinergico con i Consorzi di filiera del sistema Conai e con Ricrea – ricorda il direttore del Cosmari Giuseppe Giampaoli – si riesce a valorizzare l’impegno dei nostri utenti, per cui raccogliamo materiali che vengono selezionati nei nostri impianti e avviati a riciclo proprio grazie agli stessi Consorzi. Nel caso specifico ringraziamo Roccaandrea Iascone e tutto Ricrea per questo premio che è un riconoscimento tangibile al lavoro e all’impegno quotidiano dei nostri operatori nella gestione integrata dei rifiuti, dei Comuni che ci danno fiducia e di tutti i cittadini che sono al nostro fianco, quotidianamente, per preservare l’ambiente del nostro territorio».

