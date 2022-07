Csi, Puma Volley alla final four scudetto

«Giochiamo per Paolo Mercuri»

SPORT - La formazione di Macerata si è laureata Campione del Centro Italia. L'allenatore Manuel Sibilla ricorda il compagno di squadra morto un anno fa in un incidente: «Abbiamo dentro una scintilla speciale, per lui, che ci ha resi ancor più compatti e determinati»

La Puma Volley strappa un biglietto per la Finals Four Scudetto che si terranno il 16 e 17 luglio a Cesenatico.

La compagine maceratese iscritta al campionato di pallavolo misto promosso dal Comitato Sportivo Italiano si lancia inaspettatamente all’inseguimento del titolo nazionale della propria categoria.

La Puma ha vinto a giugno, con diverse giornate d’anticipo sulle concorrenti, il campionato regionale di categoria perdendo soltanto 3 set e da allora non si è più fermata.

Il 26 giugno ha infatti battuto nella semifinale interregionale ad eliminazione diretta la rappresentante dell’Abruzzo; poi, nella finale interregionale del 3 luglio, i rappresentanti della regione Umbria (che a sua volta avevano eliminato il Lazio), sempre con percorso netto, laureandosi Campione del Centro Italia e conquistando le Finals Four Scudetto.

«Siamo sempre stati un gruppo di persone che gioca per divertimento e per stare insieme, una famiglia – dichiara con soddisfazione Manuel Sibilla, allenatore e giocatore della Puma – ma quest’anno avevamo dentro una scintilla speciale, per Paolo, che ci ha resi ancor più compatti e determinati».

Paolo Mercuri, amico, compagno, anche capitano della Puma, venuto tragicamente a mancare esattamente un anno fa, il 9 luglio in un drammatico incidente stradale all’età di soli 44 anni.

«Questa impresa è dedicata a chi ha creduto in noi – continua Irene Croceri, dirigente/giocatrice della Puma – al nostro sponsor storico Associati Fisiomed ed al nostro nuovo partner Ribichini Rottami, che ci hanno aiutato a ripartire in una realtà post covid colma di incertezze. Un pensiero va sempre a Paolo, che gioca con noi sul campo in ogni momento. Ora l’ultimo passo di una corsa che vede la Puma Volley contendere lo scudetto nazionale da outsider a formazioni ben più esperte e blasonate, ma pronta a vendere cara la pelle».

Ecco la rosa completa della squadra:

Schiacciatori

Stefano Carlacchiani

Fabio Mariani

Francesco Del Gobbo

Daniele Palmieri (capitano)

Roberto Spreca

Opposti

Manuel Sibilla

Andrea Conti

Mirko Capotondo

Centrali

Elisa Tombesi

Eleonora Rita

Valentina Mengoni

Giorgia Animento

Luca Pascucci

Edoardo Sciarra

Liberi

Rita Gentili

Valentina Verdolini

Jessica Capannelli

Palleggiatrici

Irene Croceri

Elisa Ottaviani

Cristina Zamponi

Lucia Uguccioni

Sofia Tentella

Allenatore

Manuel Sibilla

